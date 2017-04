20 skurrile Probleme, die wir erst haben, seit wir ein Smartphone besitzen

Ach, unser Smartphone. Freund und Retter in der Not Langeweile. Aber auch dieses Tausendsassa-Gerät bringt uns manchmal in blöde Situationen – in minimale, aber trotzdem sehr ärgerliche Problemchen –, von denen wir vor Jahren nicht zu träumen gewagt hätten.

Das Foto-Problem bild: imgur

Das Kann-ich-mir-kurz-dein-Handy-leihen?-Problem bild: imgur

Und wieder: Das Foto-Problem



bild: imgur

Die Blaue-Häkchen-Misere



bild: imgur

Die Du-wurdest-in-einen-blöden-Gruppenchat-hinzugefügt-Situation

​ bild: imgur

DAS Problem bild: via dailyedge

Das Mit-weniger-Pixeln-warst-du-hübscher-Problem bild: pinterest

Das Du-wirst-nie-wieder-schlafen-Problem bild: imgur

Die ständige Akku-Misere bild: imgur

Und die Konsequenz davon: bild: imgur

Das Stalking-Problem



bild: imgur

Wenn dir jemand heimlich eine Textersetzung einrichtet bild: imgur

Das Narzissmus-Problem bild: imgur

Das Eine-Stunde-auf-dem-Klo-verplempert-Problem bild: imgur

Andererseits: Das Wenn-du-das-Smartphone-vergessen-hast-mitzunehmen-Problem bild: 9gag

Das ungefragt-solche-Nachrichten-geschickt-bekommen-Ding



(Klicke, wenn du dich traust!)



bild: imgur

Hihi. Würstchen.

Und natürlich: Das Keine-Freunde-Problem bild: onsizzle

Passend dazu: 21 Bilder und Grafiken, die zeigen, wie das Smartphone unser Leben verändert hat

Das könnte dich auch interessieren: Genau so ein schönes Gefühl ist es, den Picdump zu schauen Ein Schweizer Professor erklärt, wieso es mit deinem Leben ab 23 bergab geht «Wenn 10'000 Schweizer ihr Gast-WLAN öffnen, wird die staatliche Netz-Überwachung nutzlos» Ausverkauf des Feminismus – die 3 dümmsten Gründe, Feministin zu sein «Alti, heb de Schlitte!» – Was, wenn du ehrlich zu deinem Chef wärst? Wie Trumps EU-Kehrtwende der Schweizer Wirtschaft schaden könnte Im Cockpit-Clinch: Die Swiss wird von deutschen Piloten überrannt Die besten Reaktionen auf den denkwürdigen Clásico (inkl. wütendem Ronaldo) «Biete Wohnung gegen Sex» – in England nehmen dubiose Wohnungsanzeigen zu Die fiesen Tricks der Wahlbetrüger: Ein Oppositioneller erzählt Du willst es doch auch: 22 Fail-Gifs, die deinen Tag besser machen Patriotismus, Macron-Hate und alte Chansons – so erlebte ich die Party von Marine Le Pen 19 Memes, die das Single-Dasein perfekt beschreiben Wer in der EU Filme und Serien streamt, hat nun ein Problem. Schweizer haben vorerst Glück WTF? UNO wählt ausgerechnet Saudi-Arabien in die Kommission für Frauenrechte «Scheiss-Jugo» und «Nazi-Schweine» – diese Beschimpfungen wurden richtig teuer Pisa-Studie: Schüler in der Schweiz ticken ein bisschen anders als in den übrigen Ländern Info-Panne im Pentagon: US-Flugzeugträger fährt los, aber nicht nach Nordkorea «Schlimmstes Datenleck seit Snowden»? Das sollten Windows-User wissen ETH-Professor: «Man müsste halt ein Tal mit Solaranlagen zupflastern» Facebook Live muss weg! 😡 Frankreich wagt den revolutionären Bruch – und hat nun eine echte Wahl Die Bachelorette und ihr muskelbepacktes Egomanen-Rudel Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Catloveeer, 19.12.2016

Die beste App ever! Einfach 🔨 Die beste App ever! Einfach 🔨

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo