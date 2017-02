Selfies, Skinny Jeans, Tattoos und Festivals – ab wann ist man zu alt dafür?

«Na, gehst du heute noch auf eine dufte Fete?» Wer diesen Satz sagt, zählt man ganz sicher zum alten Eisen. Aber – um im Bild zu bleiben – wann genau setzen wir Rost an? Wann muss man Abstand von jenen Dingen nehmen, die früher selbstverständlich waren, aber denen man irgendwann entwachsen ist?

Bild: ARND WIEGMANN/REUTERS

Eine britische Website, die sich pikanterweise des Themas «Pensionierung» widmet, hat eine entsprechende Umfrage in Auftrag gegeben. Eine nicht repräsentative Umfrage, um genau zu sein. Die auch noch exakt 2000 Menschen befragt haben will.

Umfrage Was sagt man dazu? Ich bin zu alt, um solche Umfragen in Zweifel zu ziehen.

Ich glaube keiner Umfrage, die ich nicht selbst gefälscht habe.

Ist das die Firma, die auch die präzisen Brexit-Umfragen gemacht hat?

Was war nochmal die Frage? Wozu was sagen???

Abstimmen 1'234 Votes zu:Was sagt man dazu? 33% Ich bin zu alt, um solche Umfragen in Zweifel zu ziehen.

33% Ich glaube keiner Umfrage, die ich nicht selbst gefälscht habe.

33% Ist das die Firma, die auch die präzisen Brexit-Umfragen gemacht hat?

33% Was war nochmal die Frage? Wozu was sagen???

Bevor wir all jene Sachen aufzählen, für die du vielleicht zu alt bist und die dir nach Lesen des Artikels bei Strafe verboten werden, müssen wir erst klären, wann man eigentlich alt ist. Gott sei Dank wird das in der Umfrage gleich zu Beginn geklärt.

Umfrage Wann beginnt laut Umfrage das «mittlere Alter»? Wenn dein Bauch so dick ist, dass du im Stehen deinen Dödel nicht mehr sehen kannst. (Antwort für Männer)

Wenn nicht mehr so viele Hormone fliessen und alles irgendwie trist und ... Buhuuuuuuuuu!!! (Antwort für Frauen)

Wenn du von Sex erzählst, dein Gegenüber sich die Ohren zuhält und entsetzt «Wäääähhh!!!!» ruft. (Antwort für Kinder und offenherzige Eltern)

Man ist immer nur so alt, wie man sich fühlt! (Antwort für Träumer)

Wenn du findest, dass Francine Jordi und Bea Egli «nette Mädchen» sind. (Antwort für Schlager-Schätzchen)

Im Alter von 39 Jahren und einem Monat. (Richtige Antwort ... Oups, verraten ... Mist!!!)

Abstimmen 1'234 Votes zu:Wann beginnt laut Umfrage das «mittlere Alter»? 33% Wenn dein Bauch so dick ist, dass du im Stehen deinen Dödel nicht mehr sehen kannst. (Antwort für Männer)

33% Wenn nicht mehr so viele Hormone fliessen und alles irgendwie trist und ... Buhuuuuuuuuu!!! (Antwort für Frauen)

33% Wenn du von Sex erzählst, dein Gegenüber sich die Ohren zuhält und entsetzt «Wäääähhh!!!!» ruft. (Antwort für Kinder und offenherzige Eltern)

33% Man ist immer nur so alt, wie man sich fühlt! (Antwort für Träumer)

33% Wenn du findest, dass Francine Jordi und Bea Egli «nette Mädchen» sind. (Antwort für Schlager-Schätzchen)

33% Im Alter von 39 Jahren und einem Monat. (Richtige Antwort ... Oups, verraten ... Mist!!!)

Ja, mit gut 39 Jahren erreichen wir nach Kindheit, Pubertät und der Zwischenstufe als junger Erwachsener anscheinend Altersstufe drei. Aber du hast Glück: Sobald man 32 wird, ist es laut Umfrage okay, in Hausschuhen und mit einer Käseplatte bestückt fernzusehen (wahrscheinlich «Bares für Rares» oder Ähnliches).

Und wenn man 37 ist, darf man offenbar einen Anorak tragen. Ein Traum für viele Heranwachsende, wie wir wissen. Aber es gibt natürlich auch die Kehrseiten: Eine Lieblings-Boyband darf nur haben, wer noch keine 36 ist. «Bye Bye Bye», Nsync! «Love Ain't Here Anymore», Take That! One Direction? «History»!

Die Frage, die bewegt: Bis wann dürfen wir Skinny Jeans tragen???

Nun gut, bis hierhin ist ja alles noch zivil bis hanebüchen, aber nun kommen die Fragen, die sich insgeheim wohl schon jeder gestellt hat, der über das 30. Lebensjahr hinausgekommen ist. Auf zur ersten: Wann ist man zu alt, um sich einerseits ein Tattoo stechen zu lassen und in der Öffentlichkeit betrunken zu sein?

Umfrage Du so? Mh, meinen die, sich betrunken öffentlich ein Tattoo machen zu lassen? Kann man dafür zu alt sein???

Wenn du dir Terence Hill stechen lässt, der an deinem Schlabberkörper aber nachher aussieht wie Bud Spencer.

Bitte? Man kann auch nicht öffentlich betrunken sein? So ein Seich!!!

Wann du erst die Hautfalten anheben musst, um das Tattoo deines Schwarms Vico Torriani zu zeigen.

Wenn dir die Leute einen Zweifränkler hinwerfen, wenn du benommen in der Gosse liegst.

Sobald man älter als 38 Jahre ist.

Abstimmen 1'234 Votes zu:Du so? 33% Mh, meinen die, sich betrunken öffentlich ein Tattoo machen zu lassen? Kann man dafür zu alt sein???

33% Wenn du dir Terence Hill stechen lässt, der an deinem Schlabberkörper aber nachher aussieht wie Bud Spencer.

33% Bitte? Man kann auch nicht öffentlich betrunken sein? So ein Seich!!!

33% Wann du erst die Hautfalten anheben musst, um das Tattoo deines Schwarms Vico Torriani zu zeigen.

33% Wenn dir die Leute einen Zweifränkler hinwerfen, wenn du benommen in der Gosse liegst.

33% Sobald man älter als 38 Jahre ist.

Apropos ...

«Fuck The Systsem»: 47 Tattoo-Fails wegen die Rächtsschraibuhng

Viele werden es nicht gewusst haben: 38 Jahre, lautet die richtige Antwort. Und weil das irgendwie albern ist, fragen wir unten selbst nochmal (ernsthaft) nach, was Ihr so denkt. Aber nun erstmal weiter im Text: Kumpel- und Meitli-Ferien sind laut Umfrage passé, wenn man die 40 erreicht. Und ab 44 sollte man nicht mehr in Clubs hereingelassen werden, finden die Befragten.

Bild: KEYSTONE

Kommen wir nun zum brisanten Thema «Skinny Jeans»: Wie lautet Ihr Urteil, Euer Ehren?

Umfrage Im Namen des Volkes sage ich: Skinny Jeans sind vorbei, wenn man einen BMI von mehr als 40 hat.

Skinny Jeans gehen nicht mehr, wenn man extraweite Strickpullover mit Büsi-Motiv dazu trägt.

Wenn du glaubst, dass die Crocs prima zur Hose passen, ist deine Skinny-Jeans-Zeit Vergangenheit.

Wenn du meinst, Skinny Jeans seien hautfarben, ziehen lieber etwas anderes an.

Echt jetzt, watson? Skinhead-Jeans sind toll, oder was??? Hey, mein Abo könnt ihr als gekündigt betrachten, ihr Propaganda-Penner!!!

Ich könnte mir vorstellen, dass man mit 47 Jahren zu alt dafür ist.

Abstimmen 1'234 Votes zu:Im Namen des Volkes sage ich: 33% Skinny Jeans sind vorbei, wenn man einen BMI von mehr als 40 hat.

33% Skinny Jeans gehen nicht mehr, wenn man extraweite Strickpullover mit Büsi-Motiv dazu trägt.

33% Wenn du glaubst, dass die Crocs prima zur Hose passen, ist deine Skinny-Jeans-Zeit Vergangenheit.

33% Wenn du meinst, Skinny Jeans seien hautfarben, ziehen lieber etwas anderes an.

33% Echt jetzt, watson? Skinhead-Jeans sind toll, oder was??? Hey, mein Abo könnt ihr als gekündigt betrachten, ihr Propaganda-Penner!!!

33% Ich könnte mir vorstellen, dass man mit 47 Jahren zu alt dafür ist.

Und was denken 2000 nicht repräsentativ (und wahrscheinlich online) befragte Briten? Tataaaaa, mit 47 Jahren sind wir den Skinny Jeans entwachsen. Ab dann bitte nur noch beige Buntfalten-Hosen – beziehungsweise Shorts mit weissen Socken und Sandalen, wenn man mal ganz leger auf Lesbos den lieben Gott einen guten Mann sein lässt!

Bild: Alastair Grant/AP/KEYSTONE

Spannend: Die Huffington Post hat noch ein paar Zahlen, die in der ursprünglichen Umfrage gar nicht vorkommen – was angesichts der fragwürdigen Erhebung derselben fast schon wieder konsequent ist. Die Frage: Wann ist man zu alt für Selfies? Ein kleiner Tipp: Kim Kardashian wird dazu gezeigt, die mit 36 eigentlich keine Fotos von sich selbst mehr machen darf.

Umfrage Also? Ab wann ist man zu verwelkt für Selfies? Was ist ein Kim Kardashian? Und wer ist dieser Selfie???

Was, die Kardashian ist schon 36? Moment ... Worum gings? Kim ist zu alt? Nw, wann ist man zu alt für Kim? Gopf, all diese Fragen ...

Mh, mit 37!!!

Wenn man denkt, dass ein Ölbild des reinen Selbst edler und gerechter wäre.

Wenn der Stängel schlaff wird. Hahaha, prust, Penis!!!

Ich denke, ... Moment, wie meint Ihr das? Ich und VERWELKT????? Ich STACHEL euch BLUTIG!!! Und zwar CAPSLOCK!!!

Abstimmen 1'234 Votes zu:Also? Ab wann ist man zu verwelkt für Selfies? 33% Was ist ein Kim Kardashian? Und wer ist dieser Selfie???

33% Was, die Kardashian ist schon 36? Moment ... Worum gings? Kim ist zu alt? Nw, wann ist man zu alt für Kim? Gopf, all diese Fragen ...

33% Mh, mit 37!!!

33% Wenn man denkt, dass ein Ölbild des reinen Selbst edler und gerechter wäre.

33% Wenn der Stängel schlaff wird. Hahaha, prust, Penis!!!

33% Ich denke, ... Moment, wie meint Ihr das? Ich und VERWELKT????? Ich STACHEL euch BLUTIG!!! Und zwar CAPSLOCK!!!

Unerbittlich sind die Befragten: Das Selfie-Verfallsdatum wird auf 34 Jahre taxiert. Und wer die 40 überschritten hat, soll damit aufhören, neue Technologien zu erlernen. Gleichzeitig finden 80 Prozent, dass man in jedem Alter einen Social-Media-Account haben darf. Snapchat mit 76 – ein Träumchen!

Bild: Ng Han Guan/AP/KEYSTONE

Aber halt – wenn man mit 40+ nicht lernen darf, wie Snapchat funktioniert, kann man mit 76 ja gar nicht ... Ach, Budenzauber! Genau wie die letzte Frage, ab wann man sich nicht mehr bei Musikfestivals sehen lassen darf: Wer älter als 45 ist, muss zuhause bleiben. Schade für die Rolling Stones, AC/DC und Co.!

Nun aber gilt's ernst – Hand aufs Herz: Ist man irgendwann zu alt für irgendwas? Was denkt Ihr?

Umfrage Wann ist man zu alt für ein Tattoo? Nie!

30 - 35

35 - 40

40 - 45

45 - 50

50 - 60

60+

Immer: Tattoos sind Moppelkotze!

Abstimmen 1'234 Votes zu:Wann ist man zu alt für ein Tattoo? 33% Nie!

33% 30 - 35

33% 35 - 40

33% 40 - 45

33% 45 - 50

33% 50 - 60

33% 60+

33% Immer: Tattoos sind Moppelkotze!

Umfrage Und wann ist es vorbei mit dem öffentlichen Suff? Nie!

35 - 40

40 - 45

45 - 50

50 - 60

60+

Öffentlich besoffen zu sein, ist immer peinlich!

Abstimmen 1'234 Votes zu:Und wann ist es vorbei mit dem öffentlichen Suff? 33% Nie!

33% 35 - 40

33% 40 - 45

33% 45 - 50

33% 50 - 60

33% 60+

33% Öffentlich besoffen zu sein, ist immer peinlich!

Umfrage Skinny Jeans – ab wann sind die vorbei? Nie!

35 - 40

40 - 45

45 - 50

50 - 60

60+

Ich HASSE Skinny Jeans!

Abstimmen 1'234 Votes zu:Skinny Jeans – ab wann sind die vorbei? 33% Nie!

33% 35 - 40

33% 40 - 45

33% 45 - 50

33% 50 - 60

33% 60+

33% Ich HASSE Skinny Jeans!

Umfrage Ein imaginäres Selfie-Vebot sollte ab welchem Alter greifen? Nie!

30 - 35

35 - 40

40 - 45

45 - 50

50 - 60

60+

Selfies sind doch bloss der Ausdruck unserer egomanen Gesellschaft!

Abstimmen 1'234 Votes zu:Ein imaginäres Selfie-Vebot sollte ab welchem Alter greifen? 33% Nie!

33% 30 - 35

33% 35 - 40

33% 40 - 45

33% 45 - 50

33% 50 - 60

33% 60+

33% Selfies sind doch bloss der Ausdruck unserer egomanen Gesellschaft!

Das könnte dich auch interessieren: Das Bild dieses hungernden Kindes ging um die Welt – das ist aus ihm geworden Unglaublich aber wahr: Diese Dinge fanden wir vor 10 Jahren cool Keine Widerrede! Die Studienzeit ist die beste Zeit deines Lebens «Nicht für möglich gehalten» – in einem US-Casino hat sich Erstaunliches ereignet

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Galghamon, 3.12.2016

Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse. Ein guter Mix von News und Unterhaltung, sowie der Mut zur kritischen Analyse.