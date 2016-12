Geheimnis gelüftet! Endlich wissen wir, warum der Typ auf Munchs Bild so rumschreit 😱

Sie begatten tote Fische und die Atemlöcher ihrer BrĂŒder: Warum ich Delfine hasseÂ

Es gibt diese Tage im Leben, da steht man auf und weiss: Es ist Zeit fĂŒr die Wahrheit. Heute ist so einer. Ein Tag, an dem die einen ob der HĂ€rte dieser Wahrheit weinen werden und die anderen nicht, weil sie es vorziehen, weiterhin in der LĂŒge zu leben. Die Weisen aber werden lachen und sagen: Ich habe es schon immer gewusst.

Delfine sind nicht sĂŒss.

Delfine sind sehr, sehr sexuell drauf. Neben den Primaten sind sie sogar die einzigen Tiere, die nicht nur fortpflanzungsbedingt Geschlechtsverkehr