Und nun übersetzen wir mal deutsche Redewendungen auf Englisch ...

«WIR MÜSSEN AUSSERHALB DER SCHACHTEL DENKEN!» Ach, englische Idiome sind schon schwierig genug zu übersetzen – HIER etwa, exemplarisch dargestellt:

Aber hast du dir auch mal überlegt, wie merkwürdig deutsche Redewendungen sind? To part understand the English only still train station:

Hier, zur Erinnerung:

Wenn man englische Redewendungen wörtlich übersetzt

Und NUN: Unser Anglizismen hassender Sportredaktor muss Englisch vorlesen Video: watson/Emily Engkent

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

