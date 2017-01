bild: RTL/watson

Endlich wieder Dschungelcamp! Diese 13 Szenen erwarten dich (auch) dieses Jahr

Wenn RTL etwas kann, dann Dschungelcamp: Jährlich schickt der Sender eine Handvoll C-Promis in den australischen Urwald und lässt sie dort Känguru-Hoden und Kakerlaken verputzen – bis sie irgendwann so gelangweilt sind, dass sie sich gegenseitig an die Gurgel gehen.

Und während unsereiner auf dem Sofa fläzt und zwei Wochen lang über Lust und Leid der Kandidaten lästert, wird sich der Sender auch heuer ob der grandiosen Quoten die Hände reiben.

Am Freitag um 21.15 Uhr geht es wieder los. Hier noch einmal die Prominenten, die dieses Jahr knapp bei Kasse waren um die Dschungelkrone kämpfen:

Eigentlich ist die Show – nach elf Jahren – ziemlich vorhersehbar. Aber das macht das Ganze nicht weniger unterhaltsam.

Frage für zwischendurch: Umfrage Würdest du ins Dschungelcamp gehen? Wenn es so lustig ist, wie es im TV aussieht: unbedingt!

Kommt darauf an: Ist wieder eine von «Germany's Next Topmodel» dort?

Nein! Niemals! Nie!

Wenn das Geld stimmt – warum nicht?

Hihi, Känguruhoden ... 🌰🌰

Was braucht es also für den ultimativen Show-Cocktail? Hier kommen zur Einstimmung 13 Situationen, auf die wir uns auch dieses Jahr freuen können.

Mindestens eine Kandidatin muss einen Hirschblut-Cocktail trinken. Vermutlich eine mit grossen Brüsten ... gif: youtube/watson

Eine Person ist besonders zickig? Dann ist sie vermutlich auch diejenige, die den Kamelpenis erwischt. bild: rlt

(Wir tippen heuer auf Gina-Lisa:) bild: rtl/watson

Schönling oder weinerlicher Kerl? Ab in die Schlangengrube mit ihm! gif: youtube/watson

Am Anfang haben sich noch alle lieb. gif: youtube/watson

Aber die grossen Emotionen verkaufen sich halt besser. gif: watson

Bis eine weint ... gif: watson

Oder einer ... Bild: rtl

Wichtig: Ein weisser Promi macht sich freche Zöpflein. bild: RTL

bild: RTL

Wenn Hygiene plötzlich wichtig wird. Beim Baden schaut die Regie (und der werte Zuschauer) gern genauer hin. gif: youtube/wtson

Irgendjemand wirft natürlich vorzeitig das Handtuch (und keiner ist traurig darüber.) gif: watson

Das Moderatoren-Duo Zietlow und Hartwich haut einen «lustigen» Spruch nach dem nächsten raus. Der Zuschauer will die beiden irgendwann nur noch so sehen: gif: watson/lis

Leid macht Quoten, Lust noch mehr: Wenn wir Glück haben, macht dieses Jahr wieder irgendjemand mit irgendjemandem rum. gif: youtube/watson

Und am Ende wird die grösste Memme Dschungelkönig. bild: rtl

Letztendlich ist die Quote super, aber keiner will's gewesen sein. Und du sitzt zuhause vor dem Fernseher und schämst dich einmal mehr für dein Konsumverhalten. gif: gifsec/watson

(Pssst: Die Sause startet am 13. Januar um 21.15 Uhr. Wir sagen auch keinem, dass du dann nicht wirklich «zu krank bist um eins Trinken zu gehen».),

