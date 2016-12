So, Freunde, das letzte Mal dieses Jahr: 💥 PICDUMP! 💥

Ich weiss, ihr lest im Picdump aus Prinzip nichts, aber heute müsst ihr, es stehen wichtige Dinge drin:

1. Wenn ihr euch diesen Picdump anschaut, bin ich in den Ferien auf wichtiger Geschäftsreise. Ich kann eure Kommentare also leider nicht persönlich freischalten, darum verkneift euch bitte «Wieso bist du so langsam, Lina?!!??»-Kommentare, wenn eure Lustigkeiten nicht gleich aufgeschaltet werden. ICH BIN NICHT SCHULD. Für einmal.

2. Schrecklich, aber wahr: Loro ist auf wichtiger Geschäftsreise in den Ferien. Ich konnte ihm vor seiner Flucht Abreise leider nichts mehr anwerfen, ich hab' seine Abwesenheit zu spät bemerkt.

Entschuldigungskatze. Mit Glitzer.

via giphy

3. Ihr müsst jetzt nicht mehr weiterlesen, das war's schon, der Spass kann beginnen.

4. Paradeiser.

5. Es geht los, jeh, hurra , lalala:

Weil sich ein netter User «Schnabeln» gewünscht hat: Schnabeln via giphy

Noch einer via giphy

Und der noch: via reddit

Machen den Otten Konkurrenz: Schnabeltiere Schnabeln

HALT!

Hast du den Picdump-Push schon?

So geht's:

danke, zukkihund fürs bildli!

Jerry Stiller und Kevin James – damals und heute: via reddit

Wenn sie dir wieder mal deine Kleider klaut 😒 via imgur

Die Tiere sind leicht zu übersehen, gebt gut Acht! via userinput

«Chantal. Bitte. Nöd i de Öffentlichkeit.» via userinput

Leben am Limit, heute: dieser Erpel via imgur

Einem Schild muss man Folge leisten. Immer via ebaumsworld

Okay, fast immer:

Wer zwei Parkplätze besetzt, freut sich sicher auch über viele Einkaufswägeli! via userinput

«Kommt, Freunde, ich hab' ein neues Kiffer-Versteck!» via ebaumsworld

Damit auch alle wieder auf dem neuesten Stand sind: via twitter/christianhoard

Wo es dieses Jahr an Weihnachten ganz sicher ein Drama gab: via ebaumsworld

Währenddessen im Fitness-Center ... via ebaumsworld

Schöne Nachbarschaft für zwischendurch: via ebaumsworld

Passend dazu:

Auch gut via imgur

«Wann hört sie endlich damit auf, Marta?» – «Ich weiss es nicht, Ueli.» via userinput/catson

Und ihr durftet seinen Usernamen jetzt auch noch lesen, gern geschehen via ebaumsworld

Und nun, aus keinem ersichtlichen Grund: Dessert

Bild: Shutterstock

bild: shutterstock

bild: shutterstock

bild: shutterstock

bild: shutterstock

bild: shutterstock

bild: shutterstock

bild: shutterstock

Umfrage So, wer ist jetzt hungrig? Ich bin nicht hungrig, aber ich möchte das alles trotzdem essen. Jetzt.

JETZT.

Abstimmen 1'234 Votes zu:So, wer ist jetzt hungrig? 33% Ich bin nicht hungrig, aber ich möchte das alles trotzdem essen. Jetzt.

33% JETZT.

Wenn dir eh schon alles egal ist. Jep, auch wenn dich ein Delfin Seeungeheuer frisst via imgur

Der Traum eines jeden Harry-Potter-Lebkuchen-Fans: via imgur

Eine Hommage an die Kartoffel via userinput

Sie sind die besten. <3 via userinput

Gescheiter Tisch für zwischendurch:

Damit du auch heute etwas gelernt hast: Das sind die weltbesten Bauwerke

In jeder Firma gibt es so einen Spassvogel. Höhö. Hö via imgur

Noch mehr Spassvögel. Höhö. Hö via imgur

Es ist eigentlich gar nicht lustig, aber ich musste trotzdem lachen. Diese Vorstellung davon. Haha. :( via twitter/kyldish

Eine wirklich äusserst ausgeklügelte Strategie. Moll via tumblr/stability

Wer kann da noch weiter traurig sein? via twitter/melaniewang2

Er ist nicht der Einzige via twitter/heymonroe

Wie Wäsche machen tatsächlich funktioniert: via userinput

Ein chinesisches Zeichen! Chinesisches Zeichen! via tumblr/stability

Der eine Typ im Gruppenchat, der nie etwas schreibt via userinput

Und, was träumt ihr so? via imgur

Fast so gut wie träumen: 29 grandiose Gedanken, die wir nur unter der Dusche haben

Damit ihr heute noch mehr gelernt habt: ein Lifehack via tumblr/stability

Es ist bald vorbei. Bald via userinput

ICH BRAUCHE DIESE TASCHE. SOFORT via imgur

Das Fahrrad von Chuck Norris wurde gefunden via imgur

Und seine Walnuss via userinput

Passend dazu und weil wir alle gerne lachen: Die besten Chuck-Norris-Witze

Seht ihr, wie sehr sie sich freut? Ja, wir auch nicht via imgur

Währenddessen bei Spongebob Schwammkopf zuhause: via imgur

Wie ich früher beim Süssigkeitenregal. via imgur

Ein neuer Stern am Designer-Himmel ist geboren via imgur

Grafik für zwischendurch: via imgur

Mehr Grafiken, die das Leben beschreiben:

Other Europe. Tja via imgur

Und der Preis für den schönsten Weihnachts-Pulli geht dieses Jahr aaaaannnn ... via imgur

Und der Preis für die besten Weihnachtsfamilienfotos: via instagram/hellvetika

Ihr lernt doch alle gerne so viel, hab' ich mal gehört. Hier, Trick 77: via userinput

Nope. Nope. Nope. Nein. Nein. Nope. via imgur

Ja, okaaaay, wir haben es kapiert: Du kiffst via imgur

Das Leben kann so einfach sein via imgur

Vermisst da jemand die Otten? Ta-daaa:

«Was? Wer? Ich? Nöö.»

Typisch Geschwister. Hihihi via reddit

Obligatorisches Bild für Anna Rothenfluh: via userinput

Noch eins für Anna. Haha via imgur

Ah, Kinder. Sie sind so süss via reddit

86 Gründe, warum man Väter nicht mit ihren Kindern allein lassen sollte

🤔🤔🤔 via reddit

Umfrage Und, was ist es jetzt? Hund!

Katze!

Hatze!

Kund!

Egal, machen wir einfach weiter, in 5 Sekunden habe ich das Bild eh schon wieder vergessen.

Abstimmen 1'234 Votes zu:Und, was ist es jetzt? 33% Hund!

33% Katze!

33% Hatze!

33% Kund!

33% Egal, machen wir einfach weiter, in 5 Sekunden habe ich das Bild eh schon wieder vergessen.

Wenn du eigentlich nur auf der Suche nach Nadel und Faden bist und DAS findest: via reddit

Mhm. Skittles via reddit

Throwback zu diesem Regenbogen:

Jeder hatte schon mal so einen Moment. Da kann man nur noch zuschauen und das Beste hoffen via reddit

Ein Hundehalter muss tun, was ein Hundehalter tun muss via imgur

Umfrage Wir sind bald fertig. Was wünscht ihr euch zum Abschluss? Egal was, Hauptsache, es ist noch nicht fertig!!!

Abstimmen 1'234 Votes zu:Wir sind bald fertig. Was wünscht ihr euch zum Abschluss? 100% Egal was, Hauptsache, es ist noch nicht fertig!!!

Na dann, wie wäre es mit den besten Geschenken, die dieses Jahr unter die Weihnachtsbäume dieser Welt gelegt wurden? Gut? Ja? Okcool:

Wer wünscht sich keinen personalisierten Kalender? via boredpanda

Martin, 30, wohnt noch zuhause, hat das von seinen Eltern bekommen: via boredpanda

Mit Liebe gestrickte Socken von Omi: via boredpanda

Wer will keine Riesendecke mit dem Gesicht des Sohnes drauf? Haha. Ha via boredpanda

Hach, Geschwister machen sich schon die besten Geschenke via boredpanda

Was das ist? Eine Apple-Watch. Haha. Ha via boredpanda

Die besten Leggins der Welt: Steve Buscemi – ÜBERALL via boredpanda

Eggsbox 360. Tschäggsch. Haha via boredpanda

Er wollte das Namensschildli für Julia bestellen. Und eine Gravierung mit «Love Rick». Das kam dabei raus: via boredpanda

Und, was habt ihr so Schönes bekommen? :)

Zum Abschluss, der noch: Schwester beschenkt Bruder – und sie packt ja sooo gerne ein!

So. Wir sind fertig. Macht's gut, Freunde, guten Rutsch und bis nächstes Jahr!

Weil's so schön war:

Der beste Jahresrückblick der Welt! Ton anmachen, sonst ist's nur halb so lustig. 🔊 Video: watson.ch

Es winkt heute für euch: Der hier via giphy

Und der: Tschüüü-üüss!

Und das hier, das ist auch noch für euch: 39 schöne Bilder von 2016 (weil das Jahr nicht nur tragisch war)

