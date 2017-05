Emojis sind keine Kunst? Denkste! 25 künstlerische Promi-Porträts nur aus Emojis

Der Vorwurf mag gerechtfertigt sein, dass in einer Konsum- und Wegwerfgesellschaft, die sich mittels Snapchat und Emojis verständigt, das Gespür für die Kunst zusehends abhanden kommt. Was aber, wenn man die Elemente dieser Gesellschaft in eine neue Kunstform ummünzt?

Der Instagrammer yungjake hat dies gewagt und Promi-Porträts mittels Emojis gestaltet. Das Resultat ist nicht ohne Kanten und kann sich gerade deswegen sehen lassen:

Leonardo DiCaprio, Taylor Swift & Co. als Emoji-Porträts:

Was denkst du? Ein weiterer Gipfel der Billigkultur oder interessante neue Kunstform?

Kunst trifft Populärkultur – oder: Wenn Kanye Mona Lisa datet.

Kunst, Kunst, Kunst! Ja, was ist denn Kunst? Ordentlich! Künstler macht wilde Graffitis leicht lesbar Es ist an der Zeit, den malenden Valentin Lustig in seinem Atelier an der Langstrasse zu besuchen Die Frau mit dem Fleisch – oder was ein «Luxustouristen-Paket» in den Walliser Alpen mit Migrationspolitik zu tun hat Wie H.R. Giger zum Film kam? Es hat mit Drogen, «Dune» und Salvador Dalí zu tun Vielleicht krieg' ich jetzt einen Zusammenschiss, aber ich kann diese nackte, grenzauflösende Menstruations-Kunst einfach nicht mehr sehen Ab in den Abfall! Kunst, die eine Wegwerfreaktion auslöst Der «Stricher» ist in Zürich zurück: Harald Naegeli sprayt seinen Zorn an die Wand Diese kleinen Superheldinnen sind dem strengen viktorianischen Zeitalter entflohen Über das Leben von «Tags» – Die verachteten Zeichen der modernen Stadt bekommen eine eigene, liebevolle Ausstellung Eine Künstlerin schenkt Opfern von häuslicher Gewalt gratis Tattoos. Und die Ergebnisse sind ... einfach unglaublich Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

Catloveeer, 19.12.2016

Die beste App ever! Einfach 🔨 Die beste App ever! Einfach 🔨

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo