Es ist Freitag – nur noch kurz anstrengen und dann ist Wochenende

Cute News Everyone. Ich hab' keine Ahnung, was ich als einleitende Worte schreiben soll, also legen wir besser gleich los:

Und zwar mit dieser dramatischen Katze, welche die Szene aus «Titanic» nachspielt bild: reddit

Als Nächstes dieses sehr majestätische Frettchen gif: youtube/marek riha

Erinnert ihr euch noch an früher? Was man da so alles angestellt hat?

Mit solchen Kartonröhren gespielt bild: reddit

Sich selbst überschätzt bild: imgur

Küssen geübt bild: shutterstock

Als man dann langsam erwachsen wurde ...

... und gemerkt hat, dass man für die Tunnel auf dem Spielplatz allmählich zu fett alt wird

Dieses Gefühl, wenn man in seine erste eigene Wohnung einzieht bild: reddit

Und feststellt, dass man nun plötzlich selber für sein Essen sorgen muss bild: imgur

So, kommen wir nun zur ersten Slideshow. Eichhörnchen!

Gut, weiter geht es mit winzigen Schlangen.

Baby-Python hat ihre erste Maus gefangen bild: imgur

Kleine Schlange hat sich als Ring getarnt bild: imgur

Sollen wir heute auf ein Abenteuer gehen? bild: imgur

Noch etwas Proviant einpacken gif: giphy

Schick machen. Und los. gif: giphy

Und nun einige weniger bekannte Tierfakten, die garantiert stimmen.

Umfrage Das hast du jetzt ironisch gemeint, oder? Ja

Das «Ja» war jetzt aber nicht ironisch gemeint, oder?

Nein.

Abstimmen 1'234 Votes zu:Das hast du jetzt ironisch gemeint, oder? 33% Ja

33% Das «Ja» war jetzt aber nicht ironisch gemeint, oder?

33% Nein.

Umfrage Das heisst aber eigentlich ein Schwarm Flamingos! Ich weiss.

Abstimmen 1'234 Votes zu:Das heisst aber eigentlich ein Schwarm Flamingos! 100% Ich weiss.

Du kennst noch mehr Tierfakten, die alle total wahr sind und garantiert stimmen? Ab in die Kommentare!

Und jetzt: Babychinchillas 😍

Flauschige Katze? bild: imgfave

So sieht ein glückliches Eichhörnchen aus gif: giphy

Kommen wir nun zu diesem ziemlich unglücklichen Vogel.

Er hat es wirklich nicht so mit Landungen gif: giphy

Wie könnte dieses GIF noch besser werden, fragst du dich?

So gif: giphy

Umfrage Zufällige Umfrage! Enten, definitiv Enten!

Hat da jemand Otten gesagt?

Kapier ich nicht.

Abstimmen 1'234 Votes zu:Zufällige Umfrage! 33% Enten, definitiv Enten!

33% Hat da jemand Otten gesagt?

33% Kapier ich nicht.

Dieser Vogel liebt seinen Ball gif: giphy

Dieser auch gif: giphy

Otten mögen Bälle auch sehr gern gif: giphy

Genauso wie Bambusbjörne gif: giphy

Und dieser Truthahn gif: giphy

Süsser Hund mit lustigen Ohren für zwischendurch bild: userinput

Lieber Gott, bitte, mach, dass ich in diesem Jahr der Osterhase werde bild: pinterest

Und bitte mach auch, dass alle die CUTE NEWS abonnieren bild: pinterest

Cute News Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren

Obligatorische Rotfuxe bild: tumblr/beautiful-wildlife

So, langsam kommen wir zum Ende der Cute News. Und was heisst das?

Es ist bald Wochenende! bild: themetapicture

Hat da jemand Weekend gesagt?! bild: imgur

Darum heisst es jetzt auf Wiedersehen. Bis zur nächsten Woche gibt es noch was auf Reserve:

Eine süsse Baby-Robbe bild: imgur

Eine scheue Baby-Schildkröte bild: pinterest

Ein Coca-Cola-Hund

Und falls ihr in der Zwischenzeit mal noch was googeln wollt:

Zum Abschluss noch das obligate GIF zum Meditieren:

Oh, ich hab' nochmals ein paar Schlangen mit Hüten gefunden:

Mehr Cute News: Endlich Freitag! Und mit diesen lustigen Tierbildern ist gleich viel schneller Wochenende Ja, dieser Adler hat einen Schnurrbart. Zeit für lustige Tierbilder 🦅 Oh guck mal, Hasenspuren im Schnee. Zeit für lustige Tierbilder 🐰 Bambusbjörn ist isländisch für Pandabär. Zeit für lustige Tierbilder 🐼 Es ist Zeit für die besten Tierbilder der Woche! Schnell, schnell! 🦁 Wenn ein Penishund dein Sofa blockiert: Die besten Tierillusionen Hier kommen die niedlichsten Tiere, die du noch nie gesehen hast 😍 Habe so ein witziges Fuchs-GIF gefunden, darum: Zeit für Cute News 🐺 Wenn's der Pingu mit dem Husky treibt – die besten Tier-Hybride Wenn ein Frosch auf einem Käfer reitet: Tiere treiben auch gerne Unfug Nein, das ist kein Schwarz-Weiss-Bild – diesen Tieren fehlt einfach die Farbe Weihnachtsmützen auf! Zeit für die lustigsten Tierbilder der Woche Wenn ein Hund dein Nackt-Selfie versaut: Tiere lieben es, unsere Fotos zu ruinieren Die Tierwelt sucht das Supertalent: Hier sind die unterhaltsamsten Kandidaten Wenn der Fuchs in deinem Blumenkasten pennt: Wo Tiere überall faulenzen Und nun zu den wichtigen Themen: Viele lustige Tiere, die dich glücklicher machen werden! Katzen haben jetzt mal Pause. Hier sind 7 Tiere, die genauso viel Aufmerksamkeit verdienen Alle Artikel anzeigen

Hol dir die catson-App!

catson catson Die flauschigste App der Welt! 10 von 10 Katzen empfehlen sie ihren Menschen weiter.