Hier kommen die niedlichsten Tiere, die du noch nie gesehen hast 😍

Cute News Everyone! Es ist schon wieder Freitag und darum wieder Zeit für lustige Tiere. Wobei ich heute, für einmal, den lustigen Part etwas in den Hintergrund rücken möchte. Stattdessen kriegt ihr so süsse Tiere zu sehen, dass euer Blutzuckerspiegel die Skala sprengen wird. Allerdings werden es (hoffentlich) solche sein, die ihr noch nie in eurem Leben gesehen habt.

Starten möchte ich mit einer Ratte. Ja, richtig gelesen. Einer RATTE. Guck:

Sieht ein bisschen aus wie ein Capybara, nicht? bilder: wikimedia Commons (links | rechts)

Und wenn wir schon bei Capybaren sind: bild: imgur

Jetzt hab ich doch noch was Lustiges gefunden:

Nager sind generell sehr süss. Zum Beispiel der Rüsselspringer. bild: imgur

Guck dir nur sein Näschen an!!! 😍 gif: imgur

Sitzt auch gern im Grünen: Der Malaien-Gleitflieger. bild: imgur

Schau nur, wie er dich anguckt. Bild: Imgur

Und hier haben wir einen Zebraducker. bild: wikipedia

Aber es gibt nicht nur niedliche Säugetiere.

Spinnen können auch ganz hübsch sein, wie wir bereits früher gelernt haben: bild: wikimedia commons

Wie findet ihr diese Hello-Kitty-Raupe? bild: imgur

Zum Vergleich: bild: imgur/watson.ch

Natürlich darf auch der Axolotl nicht fehlen. Ganz ein niedliches Tier, oder? bild: pinterest

Okay, beim Axolotl kann man es so oder so sehen. Aber dieser geflügelte Geselle kann man doch nur niedlich finden:

Nur schon, wie er einen anguckt. bild: flickr/celeste damiani

Redet ihr etwa über mich? bild: flickr/raymorris1

Huhu, wer da? bild: pinterest

Guckt nur, wie er mit seinen kleinen Öhrchen wackelt. gif: giphy

Gut, kommen wir zu den Fuxen. Natürlich gibt es auch hier was Spezielles:

Den Löffelfuchs. (Oder auch Löffelhund). bild: shautnmax30

Warum er Löffelfuxe heisst, muss ich sicher nicht erklären. bild: imgur

Als hätte man einen Waschbär mit einer Fuxe gekreuzt. bild: flickr/rene rivers

So, dass war's auch schon wieder mit den Fuxen. Dafür kommen wir jetzt zu Pika chu.

Ich rede von diesem kleinen Fellknäuel hier. Dieser heisst tatsächlich Pika. bild: flickr/david gallaher

Jetzt dürfte auch klar sein, woher ein gewisser Spielehersteller die Inspiration für ein gewisses gelbes Taschenmonster hatte. *hüstel* bild: flickr/x@ray

So, das war's schon fast für heute, aber einen hab' ich noch. Und zwar den Numbat.

Sieht ein bisschen aus wie eine Kreuzung aus Zebraducker, Rüsselspringer und Eichhörnchen. bild: flickr/s. j. bennett

Brav posieren für das Foto. bild: flickr/s. j. bennett

So, das war es jetzt aber wirklich. Wer die lustigen Tierbilder von letzter Woche verpasst hat, findet dies hier:

