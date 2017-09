Am Weekend einkaufen ist der Horror! Diese Tiere wissen ganz genau warum

Cute News, everyone! Da ich letzte Woche anscheinend so eine tolle Cute News hingekriegt habe, kann es jetzt qualitativ nur noch bergab gehen. Also erwartet nicht zu viel.

Einkaufen. Ich mach es nicht mega gern. Weil ich immer nur samstags kann und im Laden dann alle immer so:

Aber was soll man machen. Ich muss essen, also wappne ich mich für meine Einkaufstour.

Ich versuche also, mir ein Lächeln aufzuzwingen. Bild: shutterstock

Zuerst wollte ich ja mit dem Bus fahren. Aber der Chauffeur wirkte nicht sehr kompetent auf mich. Bild: Giphy

Nur eine Slideshow, dann geht es gleich weiter

Also dachte ich mir, ich hol mein Motorrad mal wieder aus der Garage. Bild: holytaco

Leider merkte ich erst, dass mein Motorrad ja in der Reparatur ist, als ich schon den Helm anhatte. Bild: reddit

Zu diesem Zeitpunkt war ich schon ganz leicht gereizt und meine Laune dementsprechend etwas gedämpft. Bild: Imgur

Aber hey, ich hab ja noch ein Fahrrad. Das habe ich zwar schon seit tausend Jahren nicht mehr benutzt, aber was sein muss, muss sein.

Sogar meinen Fahrradhelm habe ich noch. Und ja, er ist mir etwas zu klein. Ihr solltet euch beim Kauf immer beraten lassen – nicht so wie ich. Bild: Imgur

Dass ich schon länger kein Fahrrad mehr benutzt hatte, fiel kaum auf. Bild: Giphy

Kurze Jööö-Unterbrechung

Wie der Wind fuhr ich los, und zwar ... Bild: Giphy

Umfrage ... in Richtung Migros

Coop

Denner

Aldi

Lidl

Spar

Abstimmen 2 Votes zu: ... in Richtung 0% Migros

0% Coop

0% Denner

0% Aldi

0% Lidl

0% Spar

Bereits nach wenigen Metern erntete ich erste böse Blicke, weil ich mich durch die Autos schlängelte. Bild: Imgur

Kurz darauf wurde mir auch mit Gesten deutlich gemacht, was man von meinem Fahrstil hielt. Bild: youtube

Endlich da. Kurz noch das Fahrrad auf dem Parkplatz abgestellt und rein ins Getümmel. Bild: Funny as duck

Im Laden ist schon ein riesiges Gedränge. Bild: Giphy

Ich kämpfe mich bis zu einer Verkäuferin durch und frage sie, wo die Wassermelonen sind. Und sie nur so: Bild: Imgur

Also kämpf ich mich halt selbst durch die Massen. Bild: Giphy

Dabei bieten sich mir schreckliche Szenerien. Gelangweilte Kinder im Einkaufswagen. bild: 1funny

Ihre Eltern, die mit den Nerven am Ende sind. Bild: Giphy

Bevor es weiter geht, ein paar spassige Hunde:

Leute irren desillusioniert durch die Gänge. Bild: Giphy

Oder haben bereits ganz aufgegeben. Bild: kfmx

Aber nicht ich! Mit letzter Kraft stürzte ich mich auf die einzige noch vorhandene Wassermelone. Bild: Funnyfoto

Mit aller Kraft halte ich meine neuste Errungenschaft fest. Bild: Imgur

Der Typ neben mir wollte sie wohl auch. Zumindest schaut er mich sehr böse an. Bild: Imgur

Andere versuchen mir die Melone sogar wegzuschnappen. Frechheit! Bild: Giphy

Aber ich lass mich nicht unterkriegen. Erhobenen Hauptes stolziere ich davon. Bild: Funnyfoto

OMG, eine freie Kasse! Schnell, schnell! Bild: Imgur

Geschafft. Jetzt nichts wie weg von hier. Bild: imgur

Immer noch mit einem leichten Einkaufstrauma setze ich mir meinen Helm auf und fahre los. Bild: reddit

Endlich zuhause, schneide ich die Wassermelone auf, und was erwartet mich?! Bild: Imgur

So, das war's für diese Woche. Falls du noch nicht genug hast, lies dir doch noch diese CUTE NEWS durch:

Vicky kauft auch überhaupt nicht gerne ein: «Shoppen? Da hau ich mir lieber einen rostigen Nagel ins Auge». 2m 39s «Shoppen? Da hau ich mir lieber einen rostigen Nagel ins Auge» Video: watson/Viktoria Weber, Emily Engkent

Und zum Schluss: Kleine Tiere mit grossem Jööö-Effekt:

