Wenn ein Hamster Snapchat benutzt, ist es Zeit für lustige Tierbilder

Cute News, everyone! Ich war gerade so am Rumsurfen, als ich auf dieses Bild stiess:

Und ich so: «Whaaat? Jetzt machen die diese Snapchat-Filter schon mit Tieren?»

Ja bild: imgur

«Hund kotzt einen Regenbogen.» So, jetzt hab ich's gesagt. bild: imgur

Wenn der Hund das wüsste ... bild: giphy

Hunde mit Snapchat-Filter:

Ist eigentlich irgendjemandem mal aufgefallen, dass Kühe eigentlich andauernd irgendwo feststecken?

In ihrer Futterstelle bild: thechive

Auf einer Mauer bild: thechive

In einem Plastikstuhl bild: thechive

In einem Fahrrad bild: imgur

In einer Felswand? Echt jetzt?! bild: imgur

Aber sich dann über andere lustig machen, wenn sie feststecken bild: imgur

Oder ihr ganzer Besitz niederbrennt bild: uproxx

Jetzt mal im Ernst:

Umfrage Das mit dem Feuer, das waren doch die Kühe, oder? Nein. Kühe können kein Feuerzeug bedienen! 🙄

Die haben den Bauernhof definitiv angezündet! 😱

Abstimmen 2 Votes zu: Das mit dem Feuer, das waren doch die Kühe, oder? 0% Nein. Kühe können kein Feuerzeug bedienen! 🙄

0% Die haben den Bauernhof definitiv angezündet! 😱

Ganz wichtig: Sicherheit am Arbeitsplatz.

Schutzbrille aufsetzen bild: reddit

Und natürlich einen Schutzhelm bild: youtube

Und sonst so?

Wie wird dein Schaf noch cooler? Genau, mit einem Laser. bild: imgur

Tauben 😒 bild: pinterest

Auch Eichhörnchen mögen Tauben nicht. Grund: gif: giphy

Kennen sicher einige von euch bild: ifunny

Gut, kommen wir nun aber zu etwas süsserem Inhalt.

Sitztraining mit einem jungen Wüstenfuchs gif: giphy

Ein Haufen flauschiger Stinktiere gif: giphy

Huuui gif: giphy

Igel-Slideshow für mehr Jööö-Effekt:

Weiter geht es mit diesem glücklichen Wiesel: gif: giphy

Süsser Waschbär, um dich weich zu kochen, damit du die Cute News abonnierst. bild: pinterest

Dieser Gecko scheint frisch verliebt bild: pinterest

Ein etwas anderes Hüpfspiel gif: giphy

Wenn dein Essen zurückschlägt gif: giphy

So, und weil ich grad Lust dazu habe: Noch mehr Waschbären.

Und hopp! gif: imgur

Darum heisst der Waschbär, wie er heisst gif: giphy

Waschbären beim Rasenmähen gif: giphy

Und jetzt noch eine Slideshow!

Und noch dieser Bär. Einfach so. bild: trollox

Und damit sind wir schon fast am Ende.

Umfrage Es fehlt aber noch eine Umfrage mit nur einer Antwortmöglichkeit! Stimmt.

Abstimmen 2 Votes zu: Es fehlt aber noch eine Umfrage mit nur einer Antwortmöglichkeit! 0% Stimmt.

Ihr denkt aber auch an alles!

Dafür gibt's nochmals ein lustiges GIF als Belohnung: gif: giphy

So, jetzt müssen wir uns aber langsam wirklich für den Schluss bereit machen.

Sucht euch eine bequeme Position bild: imgur

Und dann immer schön winken gif: giphy

Gerne auch synchron gif: giphy

Aber bitte nicht übertreiben! gif: giphy

Umfrage Wir brauchen noch ein Endlos-GIF! Ihr kriegt sogar zwei!

Abstimmen 2 Votes zu: Wir brauchen noch ein Endlos-GIF! 0% Ihr kriegt sogar zwei!

Nummer eins: gif: giphy

Nummer zwei: Bild: Giphy

So, und mit den obligatorischen Otten entlasse ich euch ins Wochenende:

