Böhmermann tritt gegen «Verschwörungs-Theoretiker» und TV-Urgestein Hans Meiser nach

Nico franzoni

Der ehemalige RTL-Moderator Hans Meiser parodierte bei Jan Böhmermanns «Neo Magazin Royal»-Sendungen immer wieder den Bundespräsidenten «Hans-Meiser Steinmeiser» sowie «den kleinen Mann». Bei Letzterem spielte er eine Figur, die darstellte, wie sich Pegida-Demonstranten und Verschwörungstheoretiker aufführen.

Am Dienstag teilte die Produktionsfirma Bildundtonfabrik in einem ironischen Facebook-Post mit, man wolle die Unglaubwürdigkeit von Meisers Verschwörungsformaten nicht weiter gefährden. Und er dürfe gerne wiederkommen, sobald er herausgefunden habe, wer wirklich hinter dem 11. September steckt, und ob die Erde hohl ist und die Amerikaner tatsächlich auf dem Mond gelandet seien. Bis dahin gibt es keine weiteren Auftritte in der Sendung «Neo Magazin Royal».

Grund dafür sind die Gastauftritte Meisers bei der Plattform Watergate.tv – die Website ist bekannt für ihre dubiosen Videobeiträge gegen allerhand Politiker und Konzerne. Sie versteht sich als «Investigatives Redaktionsnetzwerk» und möchte ein «Gegenpol zu der bestehenden Medienlandschaft» sein. Die Menschen seien «von den Massenmedien hypnotisierte und paralysierte Zombies geworden», heisst es beispielsweise in einem ihrer Artikel.

Böhmermann legt nach

In seiner am Donnerstagabend ausgestrahlten Show war der Rausschmiss des TV-Urgesteins während der ganzen Sendung Thema. Böhmermann fragte unter anderem das Publikum, «ob hinter 9/11 wirklich islamistische Terroristen stecken, oder war es doch die Gummibärenbande?» Und «was ist eigentlich in der Mitte der Erde, wohnt da der Chef der Gummibären?» Das Hashtag des Abends war passenderweise: #freimeiserloge.

