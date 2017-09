Bild: DPA dpa

Der coolste Grosspapi👴🙌! Opa reitet 550 Kilometer, um Enkel von der Schule abzuholen

«Ein gute Stück entfernt» wohnen die Enkel des 62-jährigen Hans Watzl. Ganze 550 Kilometer sind des genau genommen. Für Hans Watzl ist aber kein Weg zu weit, um seine Grosskinder mit dem Pferd von der Schule abzuholen. «Versprochen ist versprochen», sagte er zu nordbayern.de.

So hat sich der Grosspapi Anfang Woche mit seinen zwei Islandpferden Solfari und Fluga aufgemacht, um von Abenberg bei Nürnberg nach Münster zu reiten. Ein Pferd dient jeweils als «Lastesel.»

23 Reittage hat Watzl für seine Tour eingeplant. Jeden Tag will bis 35 Kilometer reiten und an jedem sechsten Tag eine Pause machen. Vor gut einer Woche ist er gestartet, am 1. Oktober will er in Münster sein. Dort will er dann seine Enkel Hannes und Esther in die Arme schliessen. «Opa, das ist cool», habe Hannes zu seiner ungewöhnlichen Idee gesagt.

Übernachtet wird auf Reiterhöfen und Wanderreitstationen. «Zuerst muss das Pferd einen Platz haben», betonte der 62-Jährige.

(amĂĽ)

Das könnte dich auch interessieren: Disneys Sexbotschaften oder Killer-Aliens – das sind die irrsten Verschwörungstheorien Die Polizei in Florida warnt davor, in den Sturm zu schiessen – aus guten Gründen Das iPhone X ist da Tornado fegt beinahe US-Wetterfrosch weg – SRF-Reporter geht im Hotel vor Irma in Deckung Coop verkauft Schnittlauch aus Kenia 🇰🇪 – und das Netz dreht durch Botox für die Hoden: Der wahre Grund, warum die Menschheit untergehen wird 6000-Quadratmeter-Mädchen oberhalb von Montreux Fast so klug wie du: Das sind die Top 5 der schlausten Tiere Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo