«Wir werden mit frischem Hass zurückkommen»: Bye Bye «Circus HalliGalli»

Nico Franzoni

Unglaublich, aber wahr: «Circus HalliGalli» geht zu Ende. Die Show wird nach neun Staffeln eingestellt. Bereits seit acht Jahren unterhalten uns die beiden Bigplayer im Game Joko & Klaas wöchentlich mit ihren Beiträgen. Für uns Grund genug, nochmals auf die besten Momente von Joko & Klaas zurückzuschauen. Schnapp dir eine Packung Chips, ein Bier oder sonstige Spirituosen und gönn dir unser Best-of!

Aushalten: Nicht Lachen

Sozusagen die Geburtsstunde von «Aushalten: Nicht Lachen». Für ihre Sendung MTV Home gingen Joko & Klaas 2009 in den Ü18-Bereich einer Videothek und spielten eine Runde «Porno Ping-Pong.» Wer den Gegner mit Porno-Titeln zum Lachen bringt, bekommt einen Punkt.

Team Edition Video: YouTube/Circus HalliGalli

Nicht lachen, auch wenn es schwer fällt! Joko und Klaas haben für die «Aushalten: Nicht lachen (Tag Team Edition)» Olli Schulz und Matthias Schweighöfer eingeladen. Sicherlich eine der lustigsten Folgen.

Worst of Aushalten Video: YouTube/Circus HalliGalli

Laut «Circus HalliGalli» gibt es tatsächlich Szenen, die es wegen «eher so mittel» nicht in die Sendungen geschafft haben.

Wenn ich du wäre

Joko und Klaas tauschen ihre Persönlichkeiten und müssen abwechselnd alles machen, was der andere sagt. Ziel des Spiels ist es, die Aufgabe so zu gestalten, dass der andere sich weigert, sie auszuführen und das führt folglich zur Niederlage.

Auf dem Baumblütenfest Video: YouTube/Circus HalliGalli

Beim Shoppingsender HSE24 Video: YouTube/Circus HalliGalli

Ich bin dann mal Kult

Das ist eine der am aufwendigsten produzierten «Wenn ich du wäre». Klaas wird unerwartet Buchautor und veröffentlicht seine Autobiographie «Ich bin dann mal Kult» inklusive Buchvorstellung.

Bei Anruf Udo

Joko, Klaas und der Friseur Udo Walz und weitere Prominente tauschen ihre Mobiltelefone und rufen prominente Personen aus der Kontaktliste des Handys an. Ziel ist es dabei, sich so lange wie möglich für den Besitzer des Handys auszugeben. Wer das Telefonat am längsten aufrecht erhalten kann, der gewinnt.

83 Tickets fürs «El Clasico» Video: YouTube/Circus HalliGalli

«Wir brauchen was zum Rauchen» Video: YouTube/Circus HalliGalli

Buddy Tag

Joko, Klaas und Olli Schulz verbringen einen Tag unter Freunden, oder wie sie es nennen: «Buddy Tag». Der erste Beitrag ging 2012 über den Sender.

Erste Folge Video: YouTube/Korax Sciurus

Joko & Olli am Hurricane-Festival Video: YouTube/keyplayeronexD

Betrunkene schreiben Drehbücher

Laut «Circus HalliGalli» schreiben Betrunkene die besten Drehbücher. Deswegen haben sie ein paar dieser Experten als Autoren ausgeliehen, sie Klassiker neu interpretieren lassen und anschliessend nachgedreht.

Dr. Hollywood & Dr. Dr. Sunshine Video: YouTube/Circus HalliGalli

Joko & Klaas als Tatort-Duo Video: YouTube/Circus HalliGalli

Satire Hits

Ein weiterer «HalliGalli»-Klassiker sind die «Satire-Hits». Dabei werden aktuelle Songs mit Texten zu einem aktuellen Thema neu interpretiert. Das Ganze wird dann im Stil einer Teleshopping-Werbesendung präsentiert.

Donald Trump Edition Video: YouTube/Circus HalliGalli

Büro Edition Video: YouTube/Circus HalliGalli

Gastbeiträge

Egal ob Olli Schulz, Palina Rojinski oder Evil Jared, Joko & Klaas haben mehrere Karrieren ins Rollen gebracht.

Charles Schulzkowski auf der Berlinale 2013 Video: dailymotion.com

Musiker Olli Schulz kam als guter Freund von Klaas in die Sendung. Seinen ersten Auftritt hatte er 2011 bei «neoParadise», wo er regelmässig Erotik-Gedichte vorlas. Seine Paraderolle fand er jedoch als «Charles Schulzkowski». Als besoffener Aussenreporter taucht er in eine Welt ein, in der es für Leute wie ihn normalerweise keinen Platz gibt.

Palina Rojinski: Wer sie nicht liebt, ist kein Mensch ❤️ Video: YouTube/Circus HalliGalli

Seit 2013 ist die gebürtige Russin in Joko und Klaas Sendungen zu sehen. Laut «Circus HalliGalli» wollte sie nicht mehr Teil der Sendung sein, da diese für sie zu peinlich sei und sie sich eher im seriösen Fernsehen sehe. Bevor sie jedoch die Sendung verlassen kann, muss Palina noch ihre Akte abarbeiten.

Der kotzende Evil Jared Video: YouTube/Circus HalliGalli

NO COMMENT!

Oma Violetta auf der Venus Video: dailymotion.com

Die ehemalige Opernsängerin war bis 2015 Teil der Sendung und verabschiedete sich mit den Worten: «Ich hab keinen Bock mehr, was mit euch zu machen bei dieser Scheiße!»

Unnötig kompliziertes Interview mit Ryan Reynolds Video: YouTube/Circus HalliGalli

Sabine ist die Nachfolgerin von Oma Violetta. Sie lässt sich regelmässig in ihrer Rubrik «Sabine Does Learning English» von Hollywoodstars wie Cameron Diaz oder Jim Carrey ihre Englischkenntnisse aufpolieren.

Meisterstücke

1Live Krone Zwischenfall – Teil 1 Video: YouTube/Circus HalliGalli

Teil 2 Video: YouTube/Circus HalliGalli

Klaas Heufer-Umlauf ist gerade dabei, vor Hunderten Gästen und Millionen Fernsehzuschauern über das Beziehungsdrama von Sarah und Pietro Lombardi zu lästern, als plötzlich ein ungebetener Gast die Livesendung stört. «Dieser Mann ist eine Witzfigur», brüllt «Frank der Tonmann» ins Bühnenmikro und zeigt auf den Moderator.

Gosling Gate – Teil 1 Video: YouTube/Circus HalliGalli

Für viele ist es der beste Prank der Fernseh-Geschichte. Das Moderatoren-Duo schaffte es, eine «Goldene Kamera» zu stibitzen. Und das live im TV. Dafür schleusten sie einen Doppelgänger von Hollywoodstar Ryan Gosling (Schauspieler bei «La La Land») in die Sendung ein, der den Preis für den besten ausländischen Film entgegennahm.

Die Szene war an Kuriosität kaum zu überbieten, denn der ZDF-Moderator erkannte natürlich sofort, dass es sich beim Gast nicht um den echten Ryan Gosling handelte. Die Preisverleihung fand aber dennoch statt und der falsche Hollywoodstar verabschiedete sich mit der Trophäe.

Am 20. Juni um 22:10 Uhr läuft die letzte Folge von «Circus Halligalli» auf ProSieben.

