Die Jugend von heute: 13-Jähriger verpfeift seine Mutter – wegen Hanf im Garten

Erst machte er sich im Internet über Pflanzen schlau, dann rief er die Polizei: Ein 13-Jähriger aus Deutschland hat seine Mutter bei der Polizei verpfiffen, weil sie seiner Ansicht nach Cannabis im Garten anbaute.

Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, bestätigte sich der Verdacht des Sohnes bei einer Kontrolle in St. Leon-Rot in der Nähe von Heidelberg: 20 Cannabispflanzen mit einer Grösse von bis zu 1.5 Metern gediehen im Garten der Familie.

Die Mutter zeigte sich wenig erfreut über die folgende Ernte von amtlicher Seite sowie von den Internetrecherchen ihres Sohnes. Da sie nicht zu beruhigen war, mussten die Beamten den 13-Jährigen zu seiner eigenen Sicherheit mit auf den Polizeiposten nehmen und das Jugendamt einschalten. Gegen die Frau wird nun wegen Drogenbesitzes ermittelt. (sda/dpa)

