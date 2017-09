Bild: AP/dpa

Na dann Prost! Dieser Kraftprotz knackt Weltrekord im Masskrug-Tragen

Ein Hoch auf den Herbst! In Deutschland ist die Bierzelt-Saison bereits in vollem Gange.

Besonders hoch zu und her ging es am Wochenende am berühmten Volksfest in Gillamoos. Der Niederbayer Oliver Strümpfel schleppte sage und schreibe 29 gefüllte Bierkrüge aufs Mal ins 40 Meter entfernte Ziel. Das bedeutet ein neuer Weltrekord, wie der Bayrische Rundfunk berichtet. Das Gewicht des Gerstensaftes mitsamt Krügen betrug über 70 Kilo.

1500 Leute feuerten den Lokalmatator zu seiner Höchstleistung an.

Oliver Strümpfel hat beim #Gillamoos in #Abensberg einen neuen Weltrekord im Maßkrug-Tragen aufgestellt. 29 Krüge brachte er ins Ziel! pic.twitter.com/IB3OjsEmNd — BR24 (@BR24) September 3, 2017

Strümpfel ist ein wahrer Meister seines Fachs. Seit 2010 hält er den Weltrekord inne. Damals übertrumpfte er mit 21 Mass einen Australier. Nun hat er seine Höchstleistung aus dem Jahr 2014 nochmals um vier Mass übertroffen.

