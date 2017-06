Hier wird Trump von einer Tomate vermöbelt – jep, auch du willst das sehen Bild: Reto Hochstrasser

Seit Trump Präsident ist, hält er die Welt in Atem – in eher negativem Sinne. Schon klar, dass er da einigen Leuten ziemlich auf den Wecker geht.

Reto Hochstrasser geht es da nicht viel anders. In seinem neusten Brick-Movie lässt er seiner Fantasie wieder mal freien Lauf –und so sehen wir einen Lego-Trump, der von riesigen Killertomaten malträtiert wird.

Etwa 4000 Fotos und 200 Stunden Arbeit stecken in dem kleinen Stop-Motion-Werk, wie Hochstrasser erzählt. Die Idee, Tomaten zu verwenden, kam ihm, als er mit seinen Töchtern am Spielen war. «Da haben wir immer frische Tomaten gegessen und als Filmfan kenne ich natürlich auch ‹Attack of the Killer Tomatoes› von 1978.»

Mehr Killertomaten gibt es dann bereits im Dezember 2017. «Killertomatoes vs. Superhoeroes» wird der erste lange Film von Reto Hochstrasser. «Trump vs Killertomatoes» soll uns einen kleinen Vorgeschmack darauf liefern.

Dass Lego nicht nur was für Kinder ist, zeigen diese Bilder:

