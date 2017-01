Bild: Evan Vucci/AP/KEYSTONE

Diese 8 teilweise unglaublich schrägen Wetten kannst du jetzt zu Donald Trump abschliessen

Der irische Wettanbieter Paddy Power bietet zurzeit diverse Wetten zu Donald Trump und seiner anstehenden Präsidentschaft an. Diese sind zum Teil ziemlich ausgefallen und weit hergeholt. Aber beim sonst so ernsten Thema, tut ein bisschen Humor und Lockerheit auch mal gut. Wir haben einige Wett-Möglichkeiten herausgepickt:

Donald Trump wird in den ersten sechs Monaten des Amtes enthoben

Bild: Evan Vucci/AP/KEYSTONE

Quote: 4/1: Die Legislative der Vereinigten Staaten hätte die Möglichkeit, einen gewählten Präsidenten abzusetzen. Wenn dem Staatschef zum Beispiel Bestechung oder Verrat nachgewiesen werden kann. Bei einem Einsatz von 10 Franken würden dir bei Eintreffen dieses Falles 40 Franken gutgeschrieben.

Golden-Shower-Aufnahmen erscheinen auf RedTube

bild: shutterstock

Quote 5/1: Gemäss einem unbestätigten Bericht soll Donald Trump im russischen St.Petersburg wilde Sex-Partys gefeiert haben. Gar nicht so unwahrscheinlich, dass diese Aufnahmen nun irgendwann auf der Porno-Seite «RedTube» zu sehen sein werden, glauben die Buchmacher. Sieht man das auch so, kann man sein Geld verfünffachen.

Trump wird am 20. Januar gar nicht inauguriert

Bild: KAMIL KRZACZYNSKI/EPA/KEYSTONE

Quote 12/1: Die irischen Buchmacher glauben, dass in der kommenden Woche noch etwas passieren könnte und Trump am 20. Januar das Amt des Präsidenten vielleicht gar nicht übernehmen wird. Allerdings schätzen sie die Chance dafür als relativ klein ein. Setzt man 100 Franken auf dieses Szenario, würde man 1200 Franken retour bekommen.

Trump lässt den goldenen Lift im Trump Tower ersetzen

Bild: JASON SZENES / POOL/EPA/KEYSTONE

Quote 14/1: Schwierig zu sagen, wie die «Bookies» auf dieses Szenario gekommen sind. Lustig ist es, keine Frage. Und Geld verdienen kann man damit auch. Bei einem Einsatz von 20 Franken würden dem Zocker 280 Franken ausbezahlt werden.

Trump trennt sich im 2017 von Melania

Bild: Evan Vucci/AP/KEYSTONE

Quote 16/1: Wir kennen es von den Miss-Schweiz-Wahlen. Kurz nach der Krönung versprechen alle, mit ihrem Partner zusammenzubleiben, auch wenn der Stress im Amtsjahr gross sein werde. Und seien wir ehrlich, die diesjährigen Präsidentschaftswahlen waren einer Casting-Show nicht ganz unähnlich. Falls sich Trump von seiner dritten Ehefrau noch in diesem Jahr trennen würde, gibt der Wettanbieter das 16-fache des Einsatzes zurück.

Trump spricht bei seiner Inaugurations-Rede ein paar Wörter Russisch

Bild: AP/POOL REUTERS

Quote 50/1: Ein paar nette Grüsse nach Moskau auf Russisch, warum nicht? Doch die Chancen dafür sind klein, glaubt man den Buchmachern. Allerdings könnte man damit richtig gut Geld machen. Bei einem Einsatz von einem Franken winkt bereits ein 50er-Nötli.

Trump lässt das Weisse Hauses umstreichen – in Gold

Bild: JOSHUA ROBERTS/REUTERS

Quote 500/1: Noch ist ja nicht sicher, wie viel Zeit Donald Trump tatsächlich in Washington D.C. verbringen wird. Seine Frau Melania und sein Sohn Barron haben schon mal angekündigt, in New York bleiben zu wollen. Vielleicht könnte der zukünftige Präsident die beiden ja mit einem neuen Anstrich ins Weisse Goldene Haus locken. Wenn du glaubst, dass der Regierungssitz der Vereinigten Staaten in Zukunft «The Golden House» heissen wird, dann kannst du dein Geld um das 500-fache vermehren.

Wer wird 2020 US-Präsident?

Zwar ist die Investition etwas längerfristig, dafür kann man bei dieser Frage ein gutes Näschen beweisen. Für Bernie Sanders kann man etwa das 20-fache des Einsatzes einstreichen. Sein Geld setzen kann man aber auch auf Promis wie zum Beispiel Leonardo DiCaprio oder Kim Kardashian. Aber sehe selber, wir haben 15 Personen aus der Liste herausgepickt:

(cma)

