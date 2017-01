Fuchs im Eisblock gefangen – Bild aus Deutschland geht um die Welt

Ein Jäger fand ein komplett in Eis gefangener Fuchs in Fridingen in Baden-Württemberg.

Als Warnung vor gefährlichen Eisflächen hat er den tiefgefrorenen Fuchs ausgestellt. Das Tier sei ins Eis der Donau eingebrochen, ertrunken und dann eingefroren, berichtete Franz Stehle der Nachrichtenagentur DPA.

«Wir haben den Eisblock mit dem Fuchs am 2. Januar herausgesägt und als Mahnung auf dem Hof des Jägerhauses zur Schau gestellt.» Dass Tiere in der Nähe in der vereisten Donau einbrechen, sei gar …