20 skurrile Probleme, die wir erst haben, seit wir ein Smartphone besitzen

Ach, unser Smartphone. Freund und Retter in der Not Langeweile. Aber auch dieses Tausendsassa-Gerät bringt uns manchmal in blöde Situationen – in minimale, aber trotzdem sehr ärgerliche Problemchen –, von denen wir vor Jahren nicht zu träumen gewagt hätten.

Das Foto-Problem bild: imgur

Das Kann-ich-mir-kurz-dein-Handy-leihen?-Problem bild: imgur

Und wieder: Das Foto-Problem



bild: imgur

Die Blaue-Häkchen-Misere



bild: imgur

Die Du-wurdest-in-einen-blöden-Gruppenchat-hinzugefügt-Situation

​ bild: imgur

DAS Problem bild: via dailyedge

Das Mit-weniger-Pixeln-warst-du-hübscher-Problem bild: pinterest

Das Du-wirst-nie-wieder-schlafen-Problem bild: imgur

Die ständige Akku-Misere bild: imgur

Und die Konsequenz davon: bild: imgur

Das Stalking-Problem



bild: imgur

Wenn dir jemand heimlich eine Textersetzung einrichtet bild: imgur

Das Narzissmus-Problem bild: imgur

Das Eine-Stunde-auf-dem-Klo-verplempert-Problem bild: imgur

Andererseits: Das Wenn-du-das-Smartphone-vergessen-hast-mitzunehmen-Problem bild: 9gag

Das ungefragt-solche-Nachrichten-geschickt-bekommen-Ding



(Klicke, wenn du dich traust!)



bild: imgur

Hihi. Würstchen.

Und natürlich: Das Keine-Freunde-Problem bild: onsizzle

