Zum Fail-Dienstag servieren wir heute: 24 Werbungen, die sehr ungünstig (platziert) sind

Letzte Woche haben wir die grossartigen Layout-Fails gefeiert. Heute präsentieren wir Werbungen, die nicht in Magazinen sehr ungünstig platziert wurden, sondern unter anderem auf offener Strasse. Was das Ganze eigentlich noch viel besser macht.

Aber was schreiben wir hier so viel hin? Du willst ja eh nur Bilder gucken. Also guck!

(sim)