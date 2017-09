Von «Atomfried» bis «Sex Fruit»: Das sind die skurrilsten verbotenen Baby-Namen der Welt

Hast du dich schon mal gefragt, wo die Grenzen des guten Geschmacks bei der Namensgebung von Kindern liegen? Die folgenden Beispiele haben sie überschritten.

Namen bieten ein gewisses Mass an Faszination. Es gibt einfach Leute, die wie ein Markus aussehen und auch so heissen. Zudem gibt es Namen, die einen unweigerlich zum Schmunzeln bringen, aus welchen Gründen auch immer.

Aber man soll es nicht so übertreiben, wie die folgenden Beispiele verbotener Namen.

Namen, die auf der Welt schon verboten wurden

«Atomfried»

Was auch immer Eltern dazu bewegt, ihr Kind «Atomfried» taufen zu wollen ... ohne politische Diskussionen anheizen zu wollen, sei an dieser Stelle dennoch erwähnt, dass der Name «Solarfried» genehmigt wurde. Kein Witz. Tatort: Deutschland.

«Venerdi»

Wahrscheinlich lieben die meisten von uns den letzten Arbeitstag der Woche; Freitag oder eben «Venerdi» auf italienisch. Warum also nicht ein Kind danach taufen? Die Behörden in Italien sahen im Namen «Venerdi» einen Bezug zur Figur des Freitag aus dem Roman «Robinson Crusoe», welche als Symbol der Unterwürfigkeit interpretiert werden kann. Der Name wurde abgelehnt.

Die Eltern reagierten äusserst reif. Jetzt heisst das Kind «Mercoledi», also Mittwoch.

«Gastritis»

Angeblich wollte ein Paar in der USA ihre Tochter «Gastritis» taufen lassen, was die medizinische Bezeichnung für eine Magenschleimhautentzündung ist. Des Weiteren sollten die beiden Schwestern des Mädchens «Meningitis» (Hirnhautentzündung) und «Pneumonitis» (entzündliche Veränderung der Lunge) heissen.

Und so muss man sich diese «Mediziner» in etwa vorstellen: gif: youtube

«Sex Fruit»

Obacht, Neuseeland weist ein gut dokumentiertes und äusserst verstörendes Sammelsurium an Namens-Kuriositäten auf. So auch dieser, der glücklicherweise verboten wurde.

Weitere vorgeschlagene, aber verbotene Namen in Neuseeland:

«Yeah Detroit»

«Fish and Chips»

«Twisty Poi»

«Adolf Hitler»

«4real»

«Mafia No Fear»

Beinahe noch verstörender sind die zugelassenen Namen in Neuseeland:

«Midnight Chardonnay»

«Number 16 Bus Shelter»

«Violence»

Leider ein Ding der Möglichkeit: Bild: shutterstock / watson

«Traktora»

Es bedarf einer besonderen agrikulturellen Affinität um diesen Namen als adäquat für seine Tochter zu erachten. So aber tatsächlich geschehen in Münster, Deutschland und zu Recht als unzulässig erklärt.

Wenn dein Name «Traktora» ist und alle dumme Witze reissen: gif: imgur

Falls es doch ein exklusiver Name für das Töchterchen sein soll: «Emilie-Extra» oder «Domino Carina» wurden von deutschen Standesämtern gutgeheissen.

«Frieden-Mit-Gott-Allein Durch-Jesus-Christus»

Auch gerne in der schnittigen Kurzform «FMGADJC» oder als Spitzname «Friedi». Mh, wieso wohl wurde dieser Name in Deutschland bloss abgelehnt?

Erlaubt ist hingegen der Name «Fürchtegott». Nicht zu verwechseln mit «Früchtegott» ...

Bild: shutterstock / watson

Hehehe. Hehe. He. Sorry.

«Tom Tom»

Ebenfalls in Deutschland wurde dieser Name von einem Standesamt verboten. Man stelle sich die unzähligen, ach so tollen Witze im Auto vor ...

Bild: watson / shutterstock

«Chief Maximus»

Wunderbarer Name für einen Sci-Fi-Held in einem schlechten B-Movie. Oder einfach für den Auto-Bösewicht in «Transformers – Teil 2792». Aber als Name für einen kleinen Wonneproppen? Naja, dachten sich da die australischen Behörden und liessen den Namen verbieten.

Der kleine «Chief Maximus», wie er mit seinem Schwesterchen spielt: gif: giphy

«Sarah»

In Marokko ist der Name «Sarah» untersagt. Zumindest in dieser hebräisch verankerten Schreibweise. So ist der Name «Sara» beispielsweise völlig okay.

«Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116»

Du liest richtig. Und betont wird der Name gemäss den Eltern übrigens «Albin». Logischerweise haben die zuständigen Ämter in Schweden diesem Vorhaben einen Riegel vorgeschoben. Das war 1982 (angeblich aus Protest gegen die Gesetze der Namensgebung) und zählt wohl bis in alle Ewigkeit zu den dämlichsten Namensvorschlägen aller Zeiten.

Live-Bilder vom zuständigen Beamten: gif: giphy

Eine Auswahl von weiteren verbotenen Namen aus aller Welt

Namen, die in der Schweiz abgelehnt wurden

«Pfefferminza»

Jaja, hat uns Pippi Langstrumpf – oder Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf, wie sie mit vollem Namen heisst – nicht alle irgendwie beeinflusst? Leider lebt diese in einer anderen Welt. Und dieser Name gehört definitiv in ebendiese Fantasie-Welt.

«Schröder»

Der Name an sich klingt ja kultig, dem Kind wird damit aber kein Gefallen getan. Vermutlich auch deshalb wurde dieses Gesuch für einen Vornamen (!) abgeschmettert.

Und der Gerhard so: Gif: youtube

«Pillula»

Angeblich wollte ein verbitterter Schweizer Vater seine Tochter in Anlehnung an die nicht gewollte Schwangerschaft so taufen. Die Schweizer Behörden haben dies durchschaut und ihr Veto eingelegt.

Wenn es um Verantwortung geht, der Vater so: gif: giphy

«Batman»

Wirklich? Wow. Überraschenderweise wurde auch dieser schmucke Name abgelehnt.

«J»

Ein Paar aus Zürich wollte die Ur-Grosseltern (Josef und Johanna) ihrer Tochter in ihrem zweiten Namen verewigen und scheiterte damit an den Behörde. Gemäss dem Urteil wäre die Abkürzung «Jo» bereits in Ordnung gewesen.

«Schnucki»

Echt jetzt.

Und bei welchem Namen nimmt es dich wunder, ob er legal wäre?

«Schahaatz» ist was für einfallslose Kosenamen-Anfänger! Wir bieten dir 55 Alternativen 1m 32s «Schahaatz» ist was für einfallslose Kosenamen-Anfänger! Wir bieten dir 55 Alternativen Video: watson

19 Sportler mit dem perfekten Namen für ihre Sportart

Das könnte dich auch interessieren: 13 nützliche Tipps zu iOS 11, die du als Apple-User nicht verpassen solltest Ein Tessiner und «Papierli-Schweizer»: Warum Ignazio Cassis die richtige Wahl ist Der Präsident des Irans kontert Trumps Kritik – und zwar so richtig 8 Gründe, warum das neue «Super Mario»-Game ein Hit wird – und ein Grund dagegen 10 Situationen, die du nur verstehst, wenn du als Verkäufer im Detailhandel arbeitest Golden-Boy-Kandidaten: Das sind die 25 grössten Talente unter 21 Jahren Diplomaten-Sprache? Vergiss es! – Die 3 wichtigsten Erkenntnisse nach Trumps UNO-Rede Hört, hört! Melania Trump kämpft für Anstand und Moral – und das Netz lacht sich kaputt Liam Gallagher erklärt uns, warum er seinen Tee jetzt selber machen muss (HAHAHA) Früher war nicht alles besser, aber Fotos von nackten Frauen mit Skeletten schon Alle Artikel anzeigen

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Zeno Hirt, 25.6.2017

Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial! Immer wieder mal schmunzeln und sich freuen an dem, was da weltweit alles passiert! Genial!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo