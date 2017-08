Pfui! Fail! Wenn der Hund das Foto uriniert ... ähm ... ruiniert

Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass just in diesem Moment, in dem du für ein Foto posierst, ein Hund gleich hinter dir ein Häufchen macht?

Sehr gross, wie die folgenden Bilder beweisen.

Wie romantisch! bild: imgur

Oh, ein Suchbild! bild: imgur

bild via boredpanda

Es geht natürlich auch anders ... bild: ebaumsworld

bild via twitter

Noch so ein ruiniertes Bild. bild: reddit

(sim)

Aber sofern es nur das Foto ist, das sie ruinieren ... gif: 4gifs

... und nicht etwa das Hochzeitskleid. gif via youtube

Zur Abkühlung: Hund macht Schnee-Engel – und löst damit ein Rätsel Video: watson

Bilder, die jeden Hund in Wallung bringen

Das könnte dich auch interessieren: «Man sieht den Bildern den ‹guten Zweck› nicht an» – Kritik an Bikini-Bildern von Lehrerin Neue Foodwaste-Idee verdirbt Migros und Coop den Appetit 13 «andere» Bilder und ihre Geschichte dahinter Was du am Montag brauchst: 19 Bilder und Gifs, die dir ein Gefühl von Vollkommenheit geben

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Yanik Freudiger, 23.2.2017

Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top. Die App ist vom Auftreten und vom Inhalt her die innovativste auf dem Markt. Sehr erfrischend und absolut top.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo