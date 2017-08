Warum Frauen in der DDR doppelt so häufig zum Höhepunkt kamen

Die Menschen in kommunistischen Staaten litten unter Mangelwirtschaft und wurden politisch unterdrückt. Doch einen Vorteil soll der Kommunismus für die Frauen gebracht haben: Sexuelle Befreiung.

Eine soziologische Studie kurz nach der Wiedervereinigung Deutschlands brachte Erstaunliches zutage. Demnach erlebten Frauen in der DDR doppelt so häufig einen Orgasmus wie Frauen aus Westdeutschland.

Auf der Grundlage dieser vergleichenden Studie stellte die US-amerikanische Professorin Kristen Ghodsee nun folgende These auf: Frauen in kommunistischen Staaten hatten das befriedigendere Sexualleben.

Warum dies so sein soll, begründete Ghodsee in einem Essay in der New York Times, das der …