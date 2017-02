14 Retro-Gegenstände, die deine Enkel nicht mehr verstehen werden

Was an eine Waffe erinnert, war in den 70er-Jahren eine populäre Videokamera. Das Schmalfilm-Format «Super 8» wurde 1965 vom amerikanischen Kamera-Hersteller Kodak lanciert und war speziell für ambitionierte Hobbyfilmer gedacht.

Die Bezeichnung «Super» bezog sich auf das grössere Bildformat gegenüber dem bis dato verfügbaren 8-mm-Film.

Nein, das ist keine uralte VR-Brille, sondern der Vorfahre der heutigen Kabelmodems.

In den Anfängen des Computer-Zeitalters war das Internet nicht einfach da, man …