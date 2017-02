Es wird Winter! Nach diesen 19 Fails freust du dich bestimmt auf den Schnee

Da ist er ja schon fast, der Winter! Also, wenn wir genau sind, ist der meteorologische Winteranfang erst am 1. Dezember. Aber sind wir doch mal ehrlich: Es ist Winter, wenn es schneit! Und das tut es ausgerechnet am Fail-Dienstag, wenn man den Wetterfröschen Glauben schenken mag.

Also, los geht's!

Es ist wieder die Zeit ... gif: imgur

Es hat Schnee! Wenn auch nur ein bisschen ... gif via youtube

Aber womöglich dauert es nicht mehr lange, dann dürfen wir wieder Schnee schippen. gif: imgur

Nur im Weg sollte man nicht stehen. via imgur

Und Sport ist besonders läss im Schnee! gif: giphy

Jeder Snowboard-Anfänger war an diesem Punkt. via imgur

Ein bisschen Eis gehört natürlich auch dazu. gif: imgur

Dann aber gute Schuhe anziehen, bitte. gif via youtube

Achtung, liebe Büsis! gif: imgur

Hundehalter haben es da schon schwerer. gif: giphy

Bald können wir wieder Schneemänner bauen! Juhu! gif: giphy

Aber keine Sorge: Bis der grosse Schnee kommt, könnte es noch eine Weile dauern. gif: giphy

Oh, halt! Bonus!

So viel Zeit muss sein: Das beste Schnee-Gif der Welt.

Vielleicht klappt es ja dieses Jahr wieder. So schön war es in der Schweiz, als es noch schneereiche Winter gab:

(sim)

