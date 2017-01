Neue Schutzfunktion gegen Blödsinn: Facebook räumt auf mit «Alternative Facts»

Mark Zuckerberg räumt auf. Die alternativen Fakten all der Wutbürger auf Facebook werden ihm zu viel. Um das Publikum vor so viel Blödsinn zu schützen, hat er einige Facebook-Posts von Trump & Co. einfach entfernt. Zum Glück konnten wir Facebook hacken und die verlorenen Posts retten.

bild: watson

Aber auch Europa ist von Zuckerbergs Zorn betroffen.

bild: watson

bild: watson

bild: watson

bild: watson

Aber die besten Fake-News kommen immer noch vom Original.

Passend dazu: Diese Bilder haben uns 2016 schockiert und verblüfft – und alle waren sie gefälscht

Mehr Donald Trump: «Die Gefahr ist real, dass wir uns auf ein dunkles Zeitalter zubewegen» Achtung Donald, die Ladys kommen! Hunderttausende Frauen demonstrieren gegen Trump Was die paar Leute vor dem Kapitol machen? Trumps Inaugurations-Konzert lauschen Was drei Toggweiler in den USA von den nächsten vier Jahren mit Trump erwarten

Mehr <strike>Fake-News</strike> Spass! «NORD» und 8 weitere bitz pubertäre Abkürzungen für den Gentleman von heute Über diese 13 Verkehrsteilnehmer haben wir uns am Wochenende (wieder einmal) geärgert 17 Typen, die dir garantiert bei jedem Klassentreffen begegnen Und jetzt zu den wichtigen Sachen im Leben: 10 komische Dinge, die jeder tut

Hol dir die catson-App!

catson catson Die flauschigste App der Welt! 10 von 10 Katzen empfehlen sie ihren Menschen weiter.