Hilfe, meine Eltern sind reich und berühmt! Diese 19 Kids machen das Beste draus



Hilfe, meine Eltern sind reich und berühmt! Diese 19 Celebrity-Kids machen das Beste draus

Es müssen nicht alle so doof sein wie die Kardashians. Hier kommen junge Leute, die wir für zurechnungs- und zukunftsfähig halten.

Zoë Kravitz

Eltern: Lenny Kravitz (Musiker) & Lisa Bonet (Schauspielerin)

Alter: 28

Job: Schauspielerin, Model

Besondere Merkmale: Toll. Sie ist toll. Toller Job in «Big Little Lies» und «Mad Max: Fury Road» zum Beispiel. Und sie ist das einzig Gute an der «Divergent»-Reihe.



Kaia Gerber

Eltern: Cindy Crawford (Supermodel) & Rande Gerber (Unternehmer und Ex-Model)

Alter: 16

Job: Model

Besondere Merkmale: Darf nur zu Shootings und Shows verreisen, wenn Mama Zeit hat, sie zu begleiten und zu beschützen, was selten genug der Fall ist, weil die Mama schliesslich ein eigenes Leben hat. Und dies, obwohl restlos alle Modelabel und Fotografen dieses Erdballs sie gerade zu buchen versuchen. Wie vernünftig!

Brooklyn Beckham

Eltern: Victoria (Designerin) & David Beckham (Fussballer)

Alter: 18

Job: Model, Möchtegernfotograf

Besondere Merkmale: Ganz grundsätzlich scheint die umfangreiche Beckham-Brut (drei Buben, ein Mädchen) gut erzogen zu sein. Mit seinem Fotobuch «What I See» bewies Brooklyn im Juni 2017 allerdings, dass er für die Zukunft der Fotografie nicht wegweisend ist. Wir sehen in ihm aber einen tendenziell hochbegabten Hortleiter, gewiss konnte er mit seinen jüngeren Geschwistern prima üben.

Jack Marsden

Eltern: James Marsden (Schauspieler, z.B. «Westworld») & Lisa Linde (Schauspielerin)

Alter: 16

Job: Model

Besondere Merkmale: Bitte? James Marsden ist schon so alt, dass er einen Sohn hat? Ja. James ist 44, auch wenn er in «Westworld» wirkt wie 25. Ein Wunder der Natur. Okay, das war der Vater. Und der Sohn? Sagt: «Ich frage immer meinen Vater um Rat. Ich will mir selbst treu bleiben und andere respektieren.» Kann man stehen lassen.

Bild: Chris Pizzello/Invision/AP/Invision

Ava Philippe

Eltern: Reese Witherspoon (Schauspielerin) & Ryan Phillippe (Schauspieler)

Alter: 18

Job: Schülerin, jobbt gelegentlich in Pizzaservice, Debütantin

Besondere Merkmale: Ava wird bald in Paris auf dem Debütantinnenball in die grosse Gesellschaft grosser Familien (Adel, Industrie, Politik) eingeführt. Normalerweise dürfen dies nur Kinder aus Häusern, deren Inhaber mindestens 50'000 Mal (einfluss)reicher sind als ihre allein erziehende Mutter. Aber seit dieses auch als Produzentin arbeitet, gilt sie als wichtige Säule des amerikanischen Filmschaffens, und auch Ava wird viel zugetraut.

Lily Collins

Eltern: Phil Collins (Musiker) & Jill Tavelman (Schauspielerin)

Alter: 28

Job: Schauspielerin, Model

Besondere Merkmale: Obwohl sie immer noch viel zu dünn ist (und in «To the Bone» auch eine Magersüchtige spielt), emanzipiert sich Lily rasend schnell von ihrem Model-Image und geht ihren Weg als Schauspielerin mit einer bewundernswerten Wendigkeit für die verschiedensten Rollen.

Bild: Chris Pizzello/Invision/AP/Invision

Ronan Farrow

Eltern: Mia Farrow (Schauspielerin) & Woody Allen (Regisseur) oder Frank Sinatra (Musiker)

Alter: 29

Job: Journalist, Jurist

Besondere Merkmale: Man braucht ihn nur einmal anzuschauen, um zu wissen, dass das Gerücht (seine eigene Mutter hat es in die Welt gesetzt ...), Frank Sinatra sei sein Vater und nicht Woody Allen, stimmt. 2009 wurde er Sonderberater der Obama-Regierung für humanitäre und NGO-Angelegenheiten. Anfang Oktober 2017 veröffentlichte er im «New Yorker» seine grosse Reportage über die von Hollywood-Produzent Harvey Weinstein belästigten und vergewaltigten Frauen.



Iris & Rafferty Law

Eltern: Jude Law (Schauspieler) & Sadie Frost (Schauspielerin)

Alter: 16 & 21

Job: Model & Model

Besondere Merkmale: Sehr schöne Eltern machen sehr schöne Kinder. Und irgendwann wird aus ihnen sicher noch mehr als Models. Actors zum Beispiel.

Lexi Jones

Eltern: David Bowie (Sänger) & Iman (Supertopübermodel)

Alter: (17)

Job: Unbekannt

Besondere Merkmale: Als Lexi 2000 zur Welt kam, hörte David Bowie mit Rauchen und Trinken auf, er wollte ein Vater werden, der so normal wie möglich ist. Ganz offenbar ist Normalität das Kunststück hinter Lexis ganzer Existenz: Weder wird sie ins Rampenlicht gedrängt noch drängt es sie dahin. Dass ihre Mutter ihr mit diesem Bild auf Instagram zum 17. Geburtstag gratulierte, war eine Rarität. Respekt!

Dylan Penn

Eltern: Robin Wright (Schauspielerin) & Sean Penn (Schauspieler)

Alter: 26

Job: Model & Schauspielerin

Besondere Merkmale: Kann man sich eine coolere Mutter vorstellen als Robin Wright? Ja, die aus «House of Cards», «Blade Runner 2049», «Superwoman». Wie es sich für eine Nachwuchsschauspielerin gehört, hat Dylan schön brav mit einem Horrorfilm («Condemned») angefangen. Danach hat sie in «Elvis & Nixon» an der Seite von Kevin Spacey, dem «House of Cards»-Präsidentengatten ihrer Mutter, ausprobiert, wie es sich anfühlt, in einem Präsidentenfilm mitzuspielen. Wenn das nicht die Fussstapfen von Robin Wright sind!

Lily-Rose Melody Depp

Eltern: Vanessa Paradis (Sängerin, Schauspielerin) & Johnny Depp (Schauspieler)

Alter: 18

Job: Model & Schauspielerin

Besondere Merkmale: Als Lily-Rose vor drei oder vier Jahren zu modeln begann, waren wir die Ersten, die schlimmste Befürchtungen hatten! Johnny Depp als Vater UND Model! Das konnte ja nur ganz schnell im letalen Kokain-Kollaps o.ä. enden. Tat es aber nicht. Brav und ohne Allüren strampelt sich die Promi-Tochter in mässig interessanten Rollen durch schlecht bewertete Filme, oft Horrorkomödien, und modelt nur noch zum Zeitvertreib. Sie gibt gute Interviews, ist Berufspariserin und scheint sich ganz anständig zu metzgen.

Bild: EPA ANSA

Lourdes Leon

Eltern: Madonna (Madonna) & Carlos Leon (Fitnesstrainer)

Alter: 20

Job: Designerin, evtl. bald Schauspielerin und/oder Musikerin

Besondere Merkmale: Vielleicht hat der ganze überdisziplinierte, makrobiotische Gesundheitswahn von Madonna ja durchaus einen Sinn, wenn es um die Kinder geht – sie ist ihnen jedenfalls nie als Alkoholikerin oder Junkie begegnet. Und ihr Trick, die Tochter möglichst nah bei sich zu behalten – als Designerin für Teenie-Mode und Garderobiere für sich selbst – bis sie eine anständige Schauspielschule absolviert, ist offenbar aufgegangen: Lourdes, deren Geburt von Paparazzi verfolgt wurde, scheint heute nur so zu strotzen vor kerngesundem Tatendrang. Zudem taucht «Model» nicht auf ihrer Liste von Berufswünschen auf.

Bild: EPA

Paris Jackson

Eltern: Michael Jackson (Michael Jackson) & Deborah Jeanne Rowe (Krankenschwester)

Alter: 19

Job: Schauspielerin, Model, Umweltaktivistin

Besondere Merkmale: Wie Brooklyn Beckham wurde auch Paris Jackson nach der Stadt getauft, in der sie gezeugt wurde. Glück gehabt! Ihre Frühteenie-Jahre waren nach Papas Tod todunglücklich, sie war depressiv und machte mehrere Selbstmordversuche, und auch ihr Götti, Macaulay Culkin wird da kein Vorbild gewesen sein. Mit 15 dann ein langer Klinikaufenthalt. Heute spielt sie fünf Instrumente, modelt und engagiert sich für den Klimaschutz.

Bild: via rolling stone

Ireland Basinger-Baldwin

Eltern: Kim Basinger (Schauspielerin) & Alec Baldwin (Schauspieler, Trump-Imitator)

Alter: 21

Job: Model

Besondere Merkmale: Es war die unglückliche Trennung von Rapperin Angel Haze, die Ireland vor zwei Jahren in den Wahnsinn und in die Rehab trieb. Kann man ja verstehen, gebrochenes Herz und so. Doch jetzt ist alles gut, mit beiden Eltern – und ihren neuen Liebesleben – versteht sich das 1,88-Meter-Model blendend, über ihre Mutter sagt sie bewundernd: «Ich begreife nicht, wie jemand so schön zur Welt kommen kann.»

Jaden & Willow Smith

Eltern: Will Smith (Schauspieler) & Jada Pinkett Smith (Schauspielerin)

Alter: 19 & 16

Job: Rapper, Schauspieler, Designer, Model & Schauspielerin, Sängerin

Besondere Merkmale: Ihre Eltern haben ihnen ein paar Talente und Connections in die Wiege geworfen, und die beiden machen auf beeindruckende Weise restlos alles draus, egal ob es um die queerste Teenie-Mode, Plattenveträge bei Jay-Z, Serien bei Netflix oder grosse Rollen in Filmen des Vaters geht.

Bild: EPA/EPA

Colin Hanks

Eltern: Tom Hanks (Schauspieler) & Samantha Lewes (Schauspielerin)

Alter: 39

Job: Schauspieler («Fargo»)

Besondere Merkmale: Okay, er ist der Älteste in dieser Reihe, so alt, dass er gut Vater von einigen Teenie-Starlets sein könnte. Aber wer ihn als alleinerziehenden Polizisten gesehen hat in der ersten Staffel «Fargo», ist verliebt. Was für ein sensibler, bescheidener, hochbegabter, liebenswürdiger Typ. Oder auch einfach ein hervorragender Schauspieler.

Bild: Amy Sussman/Invision/AP/Invision

Georgia May Jagger

Eltern: Mick Jagger (Musiker) & Jerry Hall (Model)

Alter: 25

Job: Model

Besondere Merkmale: Sie hat das Gesicht ihrer Mutter mit dem lasziven Mund des Vaters. Und sonst so? Sie hat nicht vor, noch lange Model zu bleiben, sie will Fotografin werden oder Kamerafrau beim Film. Und dann nie mehr High Heels tragen müssen.

(sme)

