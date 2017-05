10 grossartige Filme, die am Cannes Film Festival ausgebuht wurden

Momentan läuft das alljährliche Stelldichein der Grossen und Schönen des Filmbusiness, das Festival de Cannes. Hier gilt das Augenmerk auf Kreativität und Qualität im Filmschaffen. Somit kann es gut und gerne passieren, dass, wenn ein Film beim Festival-Publikum gut ankommt, es am Schluss eine bis zu 20 Minuten dauernde stehende Ovation gibt.

Und wenn der Film beim Publikum durchfällt, dann kann es Buhrufe geben. Oh ja. Am Erstaunlichsten daran ist aber, dass es immer wieder mal grossartige, vom Zuschauern und Kritikern gleichermassen gelobt und geliebten Filme sind, die beim Cannes-Publikum derartig ablehnende Reaktionen hervorrufen. Zum Beispiel ...

«L'Avventura» (1960)

Michelangelo Antonionis unverfrorener (und laaaaaaangsamer) Film gilt seit je her als Meisterwerk, doch bei der Premiere 1960 in Cannes wurde er derart heftig ausgebuht, dass der Regisseur und Hauptdarstellerin Monica Vitti fluchtartig den Saal verlassen mussten. Nichtsdestotrotz verlieh die Jury dem Film einen Preis.

«Taxi Driver» (1976)

Schwer vorstellbar, aber wahr: Martin Scorseses «Taxi Driver», der gar die Palme d'Or gewann, wurde nach der Vorführung ausgebuht. Angeblich waren «der Nihilismus und die Gewalt, die Robert de Niros Filmfigur Travis Bickle darstellte», zu viel für das Festivalpublikum.

«Wild At Heart» (1990)

Schon wieder ein Palme-d'Or-Gewinner! Gut, hier war es nur ein kleiner Anteil des Publikums, der offenbar der Meinung war, David Lynch's Gewaltdarstellungen seien «zu weit gegangen». Lautstark waren sie trotzdem.

«Twin Peaks: Fire Walk With Me» (1992)

Nicht jedermann war vom Kino-Prequel zu der TV-Serie «Twin Peaks» angetan (inzwischen gilt es als Meisterwerk) – am wenigsten das Cannes-Publikum, das Regisseur David Lynch zum zweiten Mal mit Buhrufen quittierte.

«Pulp Fiction» (1994)

Okay, nein, «Pulp Fiction» wurde nicht am Premierenabend in Cannes ausgebuht. Als Tarantinos Film aber die Palme d'Or gegen Krzysztof Kieślowski's «Drei Farben: Rot» gewann, zeigten nicht wenige ihren Unmut darüber.

«Crash» (1996)

David Cronenbergs Film über Menschen, die sexuelles Vergnügen aus Autounfälle gewinnen – ein Geniestreich. Das Cannes-Publikum nahm aber Anstoss an dessen «Verdorbenheit».

«Irréversible» (2002)

Buhrufe wären das Eine, doch wenn das Publikum aus Ekel scharenweise den Saal verlässt, ist das ebenfalls ein Statement. So geschehen bei der Cannes-Premiere von Gaspar Noés Gewaltinszenierungen (unter anderem eine äusserst brutale, zehn Minuten lange Vergewaltigungszene) in «Irréversible». Presseberichten zufolge stürmten insgesamt 250 Zuschauer aus dem Kino; «einige mussten medizinisch behandelt werden».

«Marie Antoinette» (2006)

Vielleicht war es der Rock-Soundtrack. Vielleicht war es Regisseurin Sofia Coppola's allzu unverklärter Blick auf eine historische Figur, die am Ende immer noch eine Ikone der französischen Geschichte ist (vielleicht war es alleine schon die Tatsache, dass Regisseurin und Hauptdarstellerinnen Amerikanerinnen waren, who knows). Jedenfalls wurde «Marie Antoinette» in Cannes von einem beträchtlichen Teil des Publikums ausgebuht – und wurde trotzdem ein Erfolg, nicht zuletzt in Frankreich.

«Antichrist» (2009)

Lars von Trier wusste, dass sein Film «Antichrist» heftige Reaktionen hervorrufen würde. Bis heute ist der Film unter Filmkennern umstritten. Damals beim Screening in Cannes war er unumstritten unbeliebt.

«Inglourious Basterds» (2009)

In diesem Fall ist man sich nicht sicher, wie heftig die Buhrufe ausfielen, denn vieles wurde durch die Presse aufgebauscht. Vielleicht waren es nur vereinzelte. Fakt aber ist, dass Tarantinos «Inglourious Basterds» am Festival grösstenteils Schulterzucken auslöste. Es mussten erst noch ein paar Monate vergehen, während denen der Film zum Hit wurde, bis er als das Meisterwerk anerkannt wurde, als das er heute gilt.

(obi via esquire et al)

Film, Serien, Netflix und Co. «Mich berührt, wie sehr er seine Heimat liebt»: Joseph Gordon-Levitt im Video-Interview über Snowden Ich mach seit 20 Jahren Interviews. Keins war so ein Desaster wie das mit Hugh Grant Beim Sex mit Colin Firth braucht Renée Zellweger einen besonders grossen Kran. Die «Bridget Jones»-Regisseurin packt aus Live fast, drive young, hör Richard Clayderman! «Tschick» ist im Kino Er muss es wissen: Pablo Escobars Sohn findet 28 Fehler in «Narcos» (*ACHTUNG SPOILER*) Wie Leni Riefenstahl zu Hitlers Reichsregisseurin wurde – und was ein Wasserfall im Tessin damit zu tun hat 6 TV-Tabus von 1949 und 6 Nacktszenen aus «Game of Thrones» zum Vergleich Hier ist DIE DROGE für alle Fans von «Bachelorette» und «Bachelor» Was du im Internet legal herunterladen darfst – und was definitiv nicht Wenn du bei diesem krassen Filmquiz nur schon die Hälfte schaffst, bist du richtig gut imfall 23 Probleme, die jeder Netflix-Nutzer nur zu gut versteht Auf Deutsch sind sie die «Satansweiber von Tittfield». Doch der Original-Filmtitel lautet ...? «Malcolm Mittendrin» wird 2016 genau 16 Jahre alt – und 16 weitere Fakten, die dich alt aussehen lassen In diesen 15 Filmen wurde mit Spezialeffekten getrickst, ohne dass du es gemerkt hast Nach diesem Artikel werden Sie Filmplakate mit völlig anderen Augen sehen Haie vs. Hitler – diese 10 Filme sind so schlecht, dass sie schon wieder gut sind Die Deutschen sind von Frankenstein besessen, bei den Franzosen ist alles Sex 13 Fehler, die du beim Schauen deiner Lieblingsfilme übersehen hast Leonardo Di Caprio dreht in Indien einen Film über den Klimawandel Alle Artikel anzeigen

Und hier noch ein wenig History Porn – Showbiz-Edition!

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

DendoRex, 19.12.2016

Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen! Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen!

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo