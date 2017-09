Zum 60. von Rowan Atkinson gibt es 14 GIFs, 2 Videos und 1 Bild seiner schönen Tochter

Happy Birthday, Rowan! Und an dieser Stelle herzlichen Dank für all' die Jahrzehnte allerbester Comedy!

Ausserhalb des angelsächsischen Sprachraums kennt das Publikum den Schauspieler vor allem als den schusseligen Mr. Bean. Doch Atkinson ist so viel, viel mehr als nur das: Die «Johnny English»-Filme sind ziemlich gut, die TV-Show «Not the Nine O'Clock News» ist legendär und seine bitter-bitterbösen Dialoge als Edmund Blackadder schlichtweg brilliant.

Aber Online-Huldigungen und Feuilleton-Artikel zu 60 Jahre Atkinson gibt es genug im Web, weshalb wir ohne Umschweife zu unserer Hommage in Form einer Gif-Liste schreiten. Los gehts, Marsch!

Mr. Bean zum Ersten ... GIF: Muver54.tumblr.com

... und zum Zweiten. Bild: giphy

Rowan Atkinson, Motorsport-Fan, privat GIF: Imgur

Während der Eröffnungszeremonie der Sommerolympiade 2012 in London GIF: n-ibble.tumblr.com

Der legendäre «Rowan Walk» aus «Not the Nine O'Clock News» GIF: YouTube/watson

Drei Mal Johnny English, seines Zeichens Meisterspion

Blackadders Bosheiten – ein Sixpack

«Ich mache eine Party. Und niemand ist eingeladen. Ausser ich.» GIF: astrogasmic.tumblr.com

«Sie ist bekannt dafür, den übelsten Charakter Deutschlands zu haben, und wie du dir vorstellen kannst, gibt es dortzulande mächtig harte Konkurrenz.» gif: astrogasmic/tumblr.com

«Man sagt, Beleidigungen schmerzen mehr als physischer Schmerz. Man irrt sich, wie Sie bald feststellen werden, wenn ich Ihnen diese Toast-Gabel in den Kopf stecke.» gif: astrogasmic/tumblr.com

«Soll ich mitkommen, mein Lord?»

«Nein. Leute könnten meinen, wir seien befreundet.» GIF: astrogasmic/tumblr.com

«Glaub mir, Ewigkeit mit Beelzebub und seiner höllischen Todes-Maschinerie wird ein Spaziergang im Vergleich zu fünf Minuten mit mir und diesem Bleistift hier.» GIF: giphy

Und nun zwei grossartige Videos aus «Not the Nine O'Clock News». Gönnen Sie sich diese fünf Minuten!

«Was für ein Haufen Pimmel!» – Jean-Pierre Le Perverse Video: YouTube/ArtificialSoul

«Ich, wild? Klar – ich war sogar fuchsteufelswild!» – Gerald der sprechende Gorilla Video: YouTube/Stefano Morciano

Und zum Schluss dieses Bild der Eheleute Atkinson mit ihrer Tochter Lily, weil unsere Kollegin Madeleine Sigrist sie herzig findet.

(obi)

Hol dir die App!

watson

News watsonNews Brikne, 20.7.2017

Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir. Neutrale Infos, Gepfefferte Meinungen. Diese Mischung gefällt mir.

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo