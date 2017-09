So viele Stars in einem Flugsicherheits-Video hat es noch nie gegeben

Längst haben Fluglinien das Promo-Potential von Pre-flight Safety Instruction Demonstrations (so heissen jene obligate Sicherheitsvideos im korrekten Fachjargon) entdeckt. Air New Zealand war Vorreiter mit ihren lustigen Hobbit-Videos. Jüngst machte Air France auch Schlagzeilen mit dem Most-French-Thing-To-Ever-Happen-Kracher:

Doch nun hat British Airways den Vogel abgeschossen (... öh, sorry, schlechte Metapher) – zumindest was die Star-Power angeht, denn derart viele Promis in einem Safety-On-Board-Video gab's wohl noch nie. Hier der Directors Cut:

Jap, das sind Küchengott Gordon Ramsay, Komiker Rob Brydon, Soulsängerin Jess Glynne, sowie die Schauspiel-Legenden Sir Ian McKellen, Chiwetel Ejiofor, Jim Broadbent, Thandie Newton, Gillian Anderson, Warwick Davis und Rowan Atkinson – allesamt unter der Regie von Kultfigur Chabuddy G (Komiker Asim Chaudhry). Oder anders gesagt: Sir Magneto McGandalf, Solomon aus «12 Years a Slave», Scully aus «The X-Files», die schöne Christine aus «L.A. Crash», Professor Slughorn aus «Harry Potter», ein veritabler Ewok und Mr. Bean höchstpersönlich. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht.

Obwohl das Making-of eigentlich fast unterhaltsamer ist ...

Jedenfalls ist das Ganze nicht nur nützlich als Flugsicherheitsvideo, sondern auch als Spendenaufruf für Flying Start, einer Kooperation zwischen der Wohltätigkeitsorganisation Comic Relief und British Airways.

(obi)

Übrigens: Warum nur tragen die Stewardessen heute keine so tollen Uniformen mehr wie in den 60ern?

