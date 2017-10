Spass

Food

Pizza mit Kartoffelchips: Was soll das?



Nach der Schoko-Pizza nun die Pommes-Chips-Pizza. Judi-F***ing-Hui!

Pizza mit Chips drauf. Pommes Chips. Knabberzeugs. Auf einer Pizza.

Offenbar wurde einmal mehr auf die Krea-Abteilung eingedroschen: Ein neues Produkt muss her, mit dem man den verblendeten Sheeple das hart verdiente Geld aus der Tasche ziehen kann! Anders kann ich mir das nicht erklären, denn der Satz, «Ich wünschte mir, ich könnte meine Kartoffelchips gleich auf meiner Pizza essen!» said no person ever.

Übrigens, diese Pizza ist bereits einige Monate schon auf den Markt, doch vermutlich ging sie im Kakau-Storm der Schoko-Pizza unter.

Den Werbetext muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen:

Der knusprig-dünne Boden, die reichhaltige Auflage und ausgewählte Zutaten machen Dr. Oetker Ristorante Pizza Bianca Prosciutto Patata für alle unwiderstehlich, die es wie in der Pizzeria mögen.

Probier’ mal in einer italienischen Pizzeria eine Pizza mit Chips zu bestellen. Viel Glück.

Dr. Oetker Ristorante Pizza Bianca Prosciutto Patata ist belegt mit Kartoffelchips, geräuchertem Schinken, weisser Sauce und leckerem Käse.

Weisse Sauce? Rauchschinken? Okay … dann ist es ein Elsässer Flammkuchen, Oder?

Hey Leute, wie wär’s, alle würden mal damit aufhören, versuchen, Italiener zu sein? «Ristorante Pizza Bianca Prosciutto Patata» – was soll das, Dr. Oetker? Das ungefähr so italienisch wie ein Tall Almond Milk Pumpkin Spice Latte.

P.S. Es gibt in Italien sehr wohl Pizza mit Kartoffeln. Einerseits gibt es in Sizilien die merkwürdige Praxis, Pommes Frites auf die Pizza zu tun, andererseits ist pizza con patate e rosmarino – hauchdünn geschnittene Kartoffelscheiben mit Rosmarin und Meersalz auf einem Focacciaboden – ein beliebter Streetfood.

Und um Längen besser als jedes Tiefkühlprodukt aus deutschen Landen. Ich habe fertig.

#ItaliansDoItBetter Carbonara – vermutlich hast du sie dein ganzes Leben lang falsch gemacht Das sind sie: Baronis Basic-Tipps für einen besseren Pasta-Alltag Mit diesen Menüs kriegst du sie oder ihn rum «Halts Maul, du Pimmel!» – Der Feed «Italians Mad At Food» ist schlichtweg grossartig! 36 italienische Leckereien, die NICHT Pizza oder Pasta sind, weil #italiansdoitbetter Klischeehafte Berichte, sexistische Idioten und kistenweise Bier – watsons erster Autotest 10, nein 20, nein ... 27 ligurische Leckereien, die einmal mehr beweisen: #italiansdoitbetter Risotto gibt es auch in sonnig: 9 Killer-Risotti für einen gemütlichen Sommerabend #OnlyinItaly – Italienische Polizei bekommt neuen Lamborghini Italienische Snack-Werbung von anno dazumal ist schlicht grossartig! Das beste Pesto der Welt ist ... DEINS. Und es geht ganz einfach – You Can Do It! Das sind meine 16 Lieblings-Pastarezepte für den Alltag Buon compleanno, Fiat 500! Die schönsten Bilder der Auto-Ikone zum 60. «Leute wurden schon für weniger umgebracht» – so reagiert Italien auf One-Pot-Pasta 11 Risotto-Rezepte für einen wohligen Winter Alle Artikel anzeigen

«Pizza-Suppe» und andere Food-Kombos, die schlicht doof sind

Food-Push abonnieren! Los, hopp! So geht's:

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo