Wichtig: Eine Rangliste der 18 besten Drunk Foods aus aller Welt 🍺🍕🍻🍔🍺

Ja. Auch du. Auch du gehst raus mit den Kumpels eins trinken und aus dem «eins» sind urplötzlich «fünf» geworden. Oder waren es sechs? Neun, glaub. Egal. Auf jeden Fall hast du urplötzlich ... HUNGER!

Keine Sorge, denn du bist in guter Gesellschaft. Überall auf der Welt geht es Leuten so: Hey, was essen? Klar! Was hat noch offen? Takeaway oder Restaurant – mir egal, Hauptsache essen!

Deshalb und ohne weiteres Aufhebens: 18 der besten Drunk Foods aus aller Welt in einer Rangliste von «naja, man kann's essen» bis «daff iff daf Geilffte übehaaapfffft!»

Nennt man so imfall: Ein McChicken zwischen einem McDonalds Double Cheeseburger. USA, halt.

Die Deutschen mögen's. Und du auch, wenn du genug besoffen bist.

Was, die Pizza ist bereits einen halben Tag lang in der Vitrine rumgelegen? Egal! Ist geil!

Vermutlich noch mit einem fettigen Käse dazu. YEAH GEIL.

Die Kanadier beherrschen das mit dem Saufen. Und danach essen sie das hier. Frag' sonst Emily National! 💪

Aha, ihr wollt Essen? Ich hab' gemeint, ich hole die nächste Runde ... ach, noch ein Bierchen, oder? Aber klar doch!

Eh questo sì che è interessante!

Reichst du mir husch die Sriracha bitte?

Wie von unserer geliebten Redaktionskollegin Viktoria um 6 Uhr morgens am Hamburger Hafen gegessen: Aalbrötchen (l.) und Fischfrikadelle (r.).

Vietnamesisches Spätnachts-Food vom Feinsten!

Was? Ihr habt auch Bratwürste oder Pouletschenkel? Nöh ich will ein Pepito. Mit allem drin.

Meistens Fisch. Mit Tartare Sauce. Und Chips. Mit Malzessig, Baby!

... heisst es dann spätnachts/frühmorgens in Südkalifornien. Recht so!

Jedes verdammte Wochenende nach Pub-Schlussrunde irgendwo in England beim Indian Takeout: