Russland bizarr: Was es mit dem Trend von Nacktmodels und KFC auf sich hat



Räkelnde Russinnen mit Kentucky Fried Chicken sind ein Trend. Oder vielleicht: Kunst Bild: facebook

#YouDidNotEatThat, Teil 2: Die Kentucky-Fried-Chicken-Edition!

Dass Models, Blogger und – uuuh – «Influencer» den Hashtag #YouDidNotEatThat verpasst bekommen, ist sattsam bekannt (hihi «satt»-sam):

Doch nun erreicht uns die Nachricht, dass es davon gewissermassen eine Kentucky Fried Chicken Special Edition gibt. Guckt:

Oder:

Oderrrr:

Ganz klar ein Fall von #YouDidNotEatThat, oder? Und ausserdem sind sämtliche dieser Models aus dem fernen Sibirien. Der neuste Schrei aus fernen Gefilden, also!

Jein.

Sämtlichge obige Models sind auf der Webpage einer gewissen Donatella Dobrolyubova zu finden. Somit ist «KFC Modelling» weniger «ein Trend in Russland», wie es das Online-Magazin Distractify uns weis machen will, sondern vielmehr ein leicht subversives Kunstprojekt einer reichlich bizarren Einzelperson, der Performance-Künstlerin Dobrolyubova:

Die Dame bezeichnet sich auch als «eines der führenden KFC-Models auf Instagram», womit man ihre Ernsthaftigkeit bei der Sache erraten kann (Hashtags wie #PrayForHarveyWeinstein tun das ihre). Ausserdem tritt sie als Kunstfigur Donna Trumplova in «Donna Trumplova and the Siberian Sex Circus» auf, nach Eigenbekundung die «erste komplett interaktive TV-Variety-Show in Downtown New York» (die Show ist weder interaktiv, noch live und eigentlich ist sie gar keine Show aber, hey, der Trailer macht Laune:

Und die Kentucky-Fried-Chicken-Photoserie? Die ist wohl ein weiterer Kommentar über die fortschreitende Objektivierung und Sexualisierung von Essen. Oder so.

Unterhaltsamer als die Menschen, welche mehr oder weniger dasselbe machen aber minus Humor ist es alleweil. Ihr wisst, von wem ich spreche:

News watsonNews Markus Wüthrich, 5.5.2017

