Liebe Hipster-Restaurants: WIR WOLLEN TELLER, VERDAMMT NOCHMAL

Schneidebretter, Schiefertafeln, Bodenkacheln ... hey, Leute, es gibt einen GRUND, warum sich TELLER einst mal durchsetzten! Arrrrrrgggh.

Die Angewohnheit, der Hipheit Willens Essen auf unmöglichen Auflageflächen zu servieren, hat inzwischen eine grosse Gegnerschaft geschaffen. We Want Plates heisst etwa die Bewegung, die sich in Grossbritannien des grassierenden Hipstertums in Restaurants wehrt. Und auch unsere Kollegen von Buzzfeed haben sich wiederholt dem Thema angenommen. Aus gutem Grund, wie sich herausstellt:

(obi)