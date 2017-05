Am Rande der Wahlkampfüberdosis: 10 Aussagen, die du nie in einem Wahlkampf hören wirst

Bevor noch jemand auf die Idee kommt, einen weiteren lächerlichen Zirkus um irritierte Wähler zu veranstalten: Es reicht. Wir kennen es. Und wissen jetzt, dass folgende 10 Aussagen definitiv nie in einem Wahlkampf zu hören sein werden.

Nach den Wahlkämpfen in den USA und in Frankreich hat man die Nase irgendwie voll.

Das kindlich anmutende Gezanke in stierem Anzug oder elegantem Deux-Pièces auf dem politischen Parkett erinnerte gelegentlich an einen zusehends ausartenden Weihnachtsabend bei Familie XY, bei dem sich die Kinder ─ in einer Mischung aus Übermüdung, Aufregung und Verunsicherung ─ gegenseitig immer heftiger an den Karren fahren. Bis einer weint. Aus Wahlkämpfen wurden Wahlkrämpfe.

Genug damit. Fertig. Vorbei. Als ein last hurrah präsentieren wir hier 10 Aussagen, die du definitiv nie im Wahlkampf hören wirst.

Der Einsichtige

Bild: Shutterstock / watson

Der unspektakuläre Steuer-Experte

Bild: shutterstock / watson

Die Menschliche

Bild: shutterstock / watson

Der pragmatische Rhetoriker

Bild: shutterstock / watson

Der offenkundige Wählergruppen-Stratege

Bild: shutterstock / watson

Die Polit-Realistin

bild: shutterstock / watson

Der relativierende Zahlen-Jongleur

bild: shutterstock / watson

Der ehrliche Wirtschaftspopulist

bild: shutterstock / watson

Der Debatten-Kavalier

bild: shutterstock / watson

Der desillusionierte Volksnahe

Und im September spätestens wieder der übliche Zirkus in Deutschland. Juhu.

Wieso nicht mal mit Style? So sähen Persönlichkeiten des Weltgeschehens als Hipster aus (#Hipstory. Hehe):

