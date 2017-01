YouTuber bricht sich in «Jackass»-Style die Beine und will jetzt Geld für die Genesung

Der 28-jährige Anthony Booth Armer aus dem US-Bundesstaat Kalifornien hat sich die Beine gebrochen. So weit, so gut – Beinbruch passiert, keine Meldung wert. Speziell sind jedoch zwei Dinge ...

... einerseits die Art und Weise, wie es zum Unfall kam und andererseits, was er jetzt daraus macht. Aber von vorne:

Der Kalifornier ist vor allem durch seinen YouTube-Channel «8Booth» bekannt. Dort publiziert der junge Mann Videos, in welchen er in altbekannter «Jackass»-Manier verrückte Stunts ausprobiert. Hauptsächlich springt er von hohen Gebäuden in unbekannte Gewässer.

So zum Beispiel: gif: youtube/8Booth

Bei seinem letzten Sprung vor wenigen Tagen erwischte es den Draufgänger. Er sprang am Pool-Rand entlang und zog sich dabei mehrere Brüche an beiden Füssen zu.

Selbstverständlich gibt's den Sturz auf Video (❗️❗️: Am Schluss folgen sehr unschöne Bilder der Füsse) Video: YouTube/xo 8Booth

Armer sitzt jetzt im Krankenhaus – und auf einer Spitalrechnung von umgerechnet über 280'000 Franken. Weil ihm dafür das nötige Kleingeld fehlt, hat er kurzerhand ein Crowdfunding eröffnet.

«Ich entschuldige mich im Voraus für die schlimmen Fotos. Der Unfall passierte vor wenigen Tagen und ich bin immer noch im Krankenhaus. Ich suche hier ein wenig Unterstützung, für das, was ich tue – ansonsten werde ich mein Leben lang arbeiten müssen, um diese Schulden abzubezahlen.»

Die Kampagne läuft seit zwei Tagen und es sind bereits über 1300 Franken zusammengekommen. Zwar ein Bruchteil des Gesamtbetrages, aber in Anbetracht dessen, dass der junge Mann sich selbstverschuldet in diese missliche Lage gebracht hat, doch nicht wenig.

