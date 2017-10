Spass

Ladies, hier ist die leckerste Kampagne, seit es Werbung gibt. Lustig ist sie auch

Wir kennen das aus gefühlten Jahrhunderten der Werbung: Frauen, die ohne Grund irgendein Produkt zieren. Lasziv. Halbnackt. Nackt. Okay, wahrscheinlich sind sie einfach schön. Das Begehren nach der Frau entzündet das Begehren nach dem Produkt oder so. Je teurer das Produkt, desto bekannter und also teurer die Frau, die dafür wirbt.

Egal! Gerade entzückt ein holländisches Anzugs-Label mit seiner Kampagne für die erfolgreiche und nicht gerade mausarme (aber auch nicht superreiche) Kundin. Suitstudio heisst das Unternehmen, es wirbt mit «Not Dressing Men», was heisst, dass es keine Männer anzieht. Und weil es das nicht tut, sind sie logischerweise splitternackt.

Allgemein ist die Begeisterung gross:

Wieso haben wir den nackten Mann als Dekorobjekt für Sofa, Fussboden und Fenster nicht schon früher entdeckt? Ist er nicht praktisch?

Und was sagen kritischere Geister? Umgekehrter Sexismus sei auch nur Sexismus, sagen die einen. Erst die Spiegelung des «Normalzustands» vermöge dessen Absurdität zu entlarven, die anderen. Wir finden: enorm erfrischend!

«Gewohnt» sind wir uns ja eher sowas:

Und sowas:

