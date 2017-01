Das sind zwar Zwillinge, haben aber nicht den gleichen Jahrgang

Die Zwillingsbrüder Sawyer und Everett teilten sich den gleichen Bauch für neun Monate. Was sie sich aber nicht gemein haben: den gleichen Geburtstag. Oder sogar das gleiche Geburtsjahr.

So geschehen in Glendale, Arizona. Rund sechs Stunden vor Mitternacht am Silvesternabend setzten die Wehen bei Holly Shay ein. Um 23:51 erblickte sodann der erste Sohn, Sawyer, das Licht der Welt. Rund 10 Minuten später folgte sein kleiner Bruder Everett – um 00:01.

Die Brüder trennen also nur wenige Minuten – auf dem Papier allerdings ein ganzes Jahr. Ein ungewöhnliches Ereignis, dennoch: Die Zwillingsbrüder aus Arizona sind nicht die Einzigen in den USA, welche kein gemeinsames Geburtsjahr haben. Mindestens drei weitere Zwillingsgeschwister in Georgia, Utah und Kalifornien wurden in unterschiedliche Jahre hineingeboren.

