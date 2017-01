Diese Katzen stellen jegliche Pin-Up-Girls in den Schatten

Pin-Up-Bilder – Alltagskunst seit 1920

«Ein Pin-up ist ein Bild, das üblicherweise eine Frau in erotischer Pose zeigt und an eine Wand geheftet wird.»

Dabei verrichtet das Model Alltagsarbeiten, welche es in den gezeigten Posen kaum zu verrichten vermag.

Pin-ups sind Alltagskunst, denn sie wurden etwa von den 1920er Jahren bis in die 1970er Jahre von einer breiten Bevölkerungsschicht durch die Medien, aber auch durch Werbeplakate oder abgebildet auf anderen Gegenständen in millionenfacher Anzahl als Illustrationen verwendet. Pin-ups eigneten sich auch als massenwirksames Medium für Kriegspropaganda, «die sich eindeutig erotisch aufgeladener Bilder bedient», um das eigene Lager anzuspornen.