Was du dir am Wochenende so alles vornimmst – und was du tatsächlich tust



Wir kennen sie, die lieben Vorsätze. Insbesondere am Wochenende, wenn du endlich Zeit zur mehr oder weniger freien Verfügung hast. Oft hat das letztlich aber nichts mit dem zu tun, was du effektiv am Wochenende vollbringst.

«Einfach das ganze Wochenende faul zuhause rumlurchen»

«Raus aus dem Haus und die Natur geniessen»

«Alle diese kleinen Dinge erledigen, die sonst immer liegen bleiben»

«Mal wieder Quality Time mit dem/der Liebsten verbringen»

«Sport machen.»

«Einfach mal wegfahren, raus aus der gewohnten Gegend»

«Kein Alkohol trinken»

«Bei der Veranstaltung deines Vereins mithelfen»

