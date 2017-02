Zuerst Trump und nun das: Wein aus Käse-Gläsern! Im Ernst? Will uns Amerika zerstören?

Natürlich, immer wieder mal erreichen uns Nachrichten von nordamerikanischen Küchen-Absurditäten – Stichwort Pizza-Suppe und dergleichen:

Und öfters als nicht entstammen diese kulinarischen Mutanten der Ecke Fastfood, wo man seit jeher den Geschmacksrichtungen der Kindheit frönt: Fett, Zucker, Salz, MSG, mmmmh.

Doch Amerika kann auch sophisticated. Amerika kann auch European. (Hey, geht mal nach Kalifornien! Hat man einen british accent, werden einem gleich 20 Extrapunkte auf den IQ geklatscht; ist man französisch oder italienisch, wird einem Stil und Eleganz unterstellt.)

Hier also ist der US-Beitrag zu der europäischen Esskultur:

Are.

You.

F**king.

Kidding me?

Hört sie euch mal an:

«Oh my gosh these are literally the best thing eveeeeeer! This is the BEST way to enjoy wine and cheese.»

«I know that you guys are sooo going to enjoy this recipe!»

Zur Info: Die Dame im Video, Brandi Milloy, beschreibt sich als:

«Believer 🙏🏼 | Host & Producer | @POPSUGARFood @TODAY Tastemaker | Wifey to Mr. Amazing 💍»

Jö. Und auf ihrem Blog finden sich Rezepte wie 7 Layer Peanut Butter Lover's Dip, der aus Erdnussbutter, Karamel-Creme, Schlagrahm, Salzbrezeln, Kartoffelchips, Erdnüssen und Schokolade-Erdnuss-Pralinés besteht, womit vielleicht eine Erklärung für ihre Fehleinschätzung gegenüber den Käse-Shots gefunden wäre ... aber ich schweife ab.

Logo, klar: Käse und Wein passen wunderbar zusammen. Aber mit «Käse» meint man einen feinen Franzosen, einen rezenten Schweizer oder vielleicht auch einen guten, gereiften Cheddar ... nicht aber Mikrowellen-Cheddar, der danach in eine Silikonform geschlabbert wird.

Zur Erinnerung:

Nochmals zur Erinnerung:

Jap, zieht euch das ruhig ein paar Mal rein.

Und schmeckt der Wein wirklich besser, wenn er minutenlang in Käse badet? Sorry, nicht in Käse, sondern in Mikrowellen-Cheddar ... habt ihr übrigens gesehen wie GROSS dieser Käse-Block ist?

Nein!

¡No pasarán!

#resist

Liebe Amerikaner, Trump-Wähler und andere, weniger Verwerfliche: Es gibt einen Grund, weshalb altehrwürdige europäische kulinarische Traditionen alt und ehrwürdig sind: Sie sind fein. Sie funktionieren. Sie harmonieren mit dem Geschmackssinn. Cheese Wine Shots, hingegen, sind schlicht doof. Und widerlich dazu.

So. Rant over. En Guete, allerseits.

Food-Push abonnieren! Hopp! So geht's: Bild: watson

Food! Essen! Yeah! Hol dir den Food-Push aufs Handy! Mmmh, jaaaaa, du willst ihn! Hello, Foodporn! Das treiben 16 Spitzenköche auf Instagram Mit diesen Menüs kriegst du sie oder ihn rum Superfood ist gar nicht so super wie ihr alle tut Wenn das die Food-Trends für 2017 sein sollen, kann man sich gleich die Kugel geben In the Heat of the Herd: 12,5 Kochshows, die dich glücklich machen! Was war dein Lieblings-Kinderessen? Hier kommt die Erwachsenen-Version davon! Und NUN: 23 foodpornöse Schokoladen-GIFs zum Drübersabbern Bist du Gourmet und Kenner? Wie viele dieser 100 Gerichte hast du schon mal gegessen? Das beste Pesto der Welt ist ... DEINS. Und es geht ganz einfach – You Can Do It! Ich habe mich mit Kurkuma-Milch gesund getrunken und du solltest es auch tun Raclette-Reste? Wir hätten da ein paar Tipps, wie du sie verwerten kannst Tiefkühl-Gemüse ungesund? 3 Liter Wasser am Tag ein Muss? Schluss mit diesen Mythen! Ich habe Murmeltier gegessen und nun wollt ihr bestimmt wissen, wie das so war Jubelt! Käse dürfte der Schlüssel zu einem gesunden Leben sein OMG, die Gäste sind gleich da! Hier 11 Blitz-Rezepte, die dir immer aus der Patsche helfen Fleisch oder Fruchtfleisch? Erkennst du dein Essen in der Nahaufnahme? Zum Welt-Eier-Tag: Hier kommen 17 Eier-Rezepte für ein besseres Leben! Waaaasss, die Briten können nicht kochen? Das ist 29-mal gelogen! Schweizer Retro-Food oder das moderne Gegenstück: Was hättest du lieber? Nie wieder Essen wegschmeissen! Wir zeigen dir die feinsten Resten-Rezepte ever Weshalb Schweinefleisch am Ende eben doch GROSSARTIG ist Würdest du diesen blauen Hamburger essen? Und diese 13 anderen bunten Skurrilitäten auch? Geständnis: Ich esse Erdnussbutter direkt aus dem Glas. Wie Joghurt. Ihr so? 21 Stock-Fotos, die beweisen: Äpfel sind BESSER ALS SEX Voilà, 20 Food-Fakten (damit auch du beim Essen mit deinen Freunden bluffen kannst) 10, nein 20, nein ... 27 ligurische Leckereien, die einmal mehr beweisen: #italiansdoitbetter Wie dick machen diese Dickmacher wirklich? Hier das krasse Kalorien-Quiz! 25 Tapas-Gerichte, für die man gleich die spanische Staatsbürgerschaft beantragen würde Bananen-Schinken-Rouladen mit Käse-Senf-Sauce, irgendwer? 30 (ja, dreissig!) griechische Gerichte, die man nicht nur in den Sommerferien essen sollte 11 Food-Trends, die ich mir in der Schweiz WIRKLICH wünsche 15 appetitliche Tipps, um deinen Pasta-Alltag zu verbessern Carbonara – vermutlich hast du sie dein ganzes Leben lang falsch gemacht Alle Artikel anzeigen

So. Und nun etwas Food, der wirklich schmeckt! Streetfood aus aller Welt – weil man sich sonst nichts gönnt!

Hol dir die App!

watson

News watsonNews User-Review:

DendoRex, 19.12.2016

Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen! Watson ist für mich das Nr. 1 Newsportal und wird es auch bleiben. So weitermachen!