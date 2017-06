«Proud Dad of a smartass gay son»: So unterstützten Eltern ihre Kids an den Pride-Paraden

Oftmals ist es ungewiss, wie ein Coming-Out von der Familie aufgenommen wird und führt leider nicht selten zu familiären Spannungen. Umso schöner ist es zu sehen, dass es auch anders geht.

Es ist schnell gesagt, dass Eltern ihre Kinder in jeder Lebenssituation bestmöglich unterstützen sollen. Die Realität weicht häufig davon ab, gerade wenn mit veralteten gesellschaftlichen Vorstellungen gebrochen wird. So zum Beispiel durch die sexuelle Orientierung.

Bilder auf Social Media von verschiedenen Pride-Veranstaltungen in den USA zeigen aber, dass es viele Eltern gibt, die bedingungslos hinter ihren Kindern stehen, was leider nicht so selbstverständlich ist, wie man es glauben könnte.

Recht so: Eltern begleiten ihre Kinder mit bedingungslosem Stolz an die Gay Pride!

