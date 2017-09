9 Gründe, warum Menschengruppen das Schlimmste sind

Menschen sind meistens ganz ok, aber in der Gruppe werden sie plötzlich herrlich unerträglich. Diese 9 Gründe zeigen wieso.

Sie spamen dich in Gruppenchats zu

Wenn du es mal in eine Gruppe geschafft hast, dann mach dich auf tausend neue Nachrichten gefasst, von denen nur etwa 2 dich betreffen.

Du weisst nie, wem du jetzt zuhören sollst

Irgendwie warten alle nur darauf, endlich mit Reden dran zu sein, um ihre Geschichte zu erzählen. Und bei so vielen Leuten weisst du auch nie recht, auf was du dich jetzt konzentrieren sollst.

bild: watson/shutterstock

Niemand hört DIR zu

Dasselbe Prinzip aus einer anderen Perspektive: Je grösser die Gruppe, desto schwieriger ist es, dich neben den anderen bemerkbar zu machen.

bild: watson/shutterstock

Stichwort: Gruppendruck

Bist du schonmal in den Ausgang mit einer Gruppe und hast gesagt, du wolltest nichts trinken? Haben dich deine Freunde schliesslich doch überzeugt? Eben.

Gruppen isolieren

«If you wanna be my lover, you gotta get with my friends», so sangen einst die lieblichen Stimmen der Gewürzmädchen. Aber das ist gar nicht so einfach, weil man nicht mit der Gruppendynamik vertraut ist und Gruppen gegenüber Aussenstehenden sowieso eher skeptisch sind.

bild: watson/shutterstock

Sie sind die Lustigsten, aber nur für sich selber

Die vielen Insider-Witze, die sich in einer Gruppe entwickeln, machen es einem Aussenstehenden fast unmöglich, ihrem Gespräch zu folgen.

Ihr werdet kollektiv verantwortlich gemacht

Einer aus eurer Gruppe hat eine Schlägerei angefangen, die niederländische Prinzessin beleidigt oder ein Haus angezündet. Gratuliere, du gehörst dazu, weil ihr oft zusammen rumhängt.

bild: watson/shutterstock

Ein Streit kann die Gruppe leicht auseinanderbrechen

Man könnte denken, dass diese Gruppen dafür immer einigermassen stabil bleiben, aber wenn sich zwei zerstreiten und man es nicht über einem Bier lösen kann, dann teilt sich die ganze Gruppe in zwei Lager, die nur selten wieder zusammenfinden.

Da helfen nur drastische Massnahmen.

Du liebst sie trotzdem

Auch wenn die Gruppen das Schlimmste sind, sind sie gleichzeitig auch das Beste und du kannst nicht ohne sie.

Zumindest meistens. bild: imgur

Apropos: Erkennst du all diese Musik-Gruppen?

«Nirvana ist die beschissenste Band der Welt!» 3m 31s «Nirvana ist die beschissenste Band der Welt!» Video: watson/Kevin Berner, Emily Engkent

Das könnte dich auch interessieren: Auf Facebook sind sie schon lange Sieger – wie die AfD ein digitales Wahlvolk züchtete Er zwang Bundesrat Berset in die Knie: So tickt Andri Silberschmidt «American Apparel»-Gründer so: «Mit Mitarbeiterinnen zu schlafen, ist unvermeidlich» Glastüren kommen direkt aus der Hölle – wie sonst sind diese Fails zu erklären? Die fantastische Story, wie dieser Herr den Knie-Protest der Footballer erfand 10 Tricks, wie die Game-Industrie uns Gamer abzockt «Sieg Heul!» – die heftigsten Reaktionen zu den Bundestagswahlen Frauke Petry zum Rücktritt aufgefordert ++ Merkel übernimmt Verantwortung Aufstand der «Hurensöhne» – jetzt gehen sie gegen Trump auf die Knie Die Reformgegner werden ihren «Sieg» noch bereuen: Es droht die totale Blockade Jajaja jetzt wird wieder Dani Huber gequizzt Kein Schamgefühl – dieses Trump-Getue von CC macht alles nur noch schlimmer Cassis muss in der Europapolitik liefern – und den Beschuss von rechts aushalten Extrem hässliche Menschen erzählen uns, wie es ist, extrem hässlich zu sein Ständemehr als Stolperstein: Bei der AHV-Reform wird um jeden Swing State gekämpft Alle Artikel anzeigen

Abonniere unseren Newsletter Newsletter-Abo