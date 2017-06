Bild: shutterstock

20 Gründe in Bildern, warum du deinen Bart nicht abrasieren solltest

Bärte sind ja wieder in. Und das ist gut so. Hipster-Getue, Männlichkeitsdebatten und Bart-Pflegeprodukte-Industrie hin oder her. Wieso? Schau's dir an!

Kürzlich fühlte ich mich dazu gedrängt, meinen Bart (oder wie man die mehr oder minder inkohärente Haarflecken in meinem Gesicht bezeichnen will) zu rasieren. Bart nicht so toll, weil nicht ganz voll.

Dennoch versetzt mich der Anblick des rasierten Ichs auch nach gefühlten eintausend Rasuren noch immer in Entsetzen. Ich scheine mir soeben sechs Jahre abrasiert zu haben. Minimum. Dass es nicht nur mir so geht, beweist das Internet:

Kurzum: Das passiert bei einer Rasur

Leider ist nicht jeder mit demselben imposanten Bartwuchs gesegnet, weshalb der Griff zur Klinge teilweise unumgänglich ist. Ich kenne es. Und gebe mir fest Mühe, bald einen stattlichen Vollbart hinzukriegen.

Ahja! Und wenn rasieren, dann bitte so! Gif: imgur

Bärte: Wenn schon nicht den Schönsten, dann immerhin den Speziellsten

