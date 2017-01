Heute mal Bier-Yoga! Diese Trendsportart trainiert auch die Leber

Eine Idee aus Deutschland erobert wieder einmal die Welt. Wer Körper und Geist trainieren wollte, musste sich früher zwischen Bier und Yoga entscheiden. Doch damit ist jetzt Schluss!

«Die Ausgelassenheit, die das Biertrinken mit sich bringt und das Körperbewusstsein von Yoga lassen sich zu einer energetisierenden Erfahrung verbinden.» So beschreibt Yoga-Instruktorin Jhula auf ihrer Webseite die Ideologie hinter der Veranstaltung, mit der sie sogar Yoga-Muffel ins Studio lockt.

Die Idee hat sie gemäss Mashable vom amerikanischen Festival «Burning Man» nach Deutschland gebracht, von wo sie die Botschaft von Bier und Yoga jetzt in die Welt hinausträgt. Momentan bietet BierYoga die Events gerade in Sydney an.

Zwei Flaschen, also ca. einen Liter, haben die Teilnehmer nach der Lektion intus. Dabei wird einmal versucht, die Flasche ohne Hände anzusetzen, ein andermal wird das Getränk auf dem Kopf balanciert.

Ob die ganze Übung aus medizinischer Sicht Sinn macht, sei mal dahingestellt, auf jeden Fall dürfte so eine Yoga-Session nach zwei Bier einiges lustiger sein.

