Fettes Design: Diese blitzende, freischwebende Wolke ist ein Lautsprecher

Du kennst einen Hipster, der schon alles hat? Du willst diesem Menschen (dennoch) etwas schenken? Und dir sind 1800 Dollar für so ein Präsent nicht zu viel? Dann haben wir hier etwas für dich: den Lautsprecher «Cloud», der die Musik mit kleinen «Blitzen» visualisiert. Natürlich fernbedient. Versteht sich!

Was deinen Hipster-Freund freuen dürfte, ist die Herkunft des guten Stückes: Brooklyn, New York. Yeah!

Entworfen hat das Teil Designer Richard Clarkson, der sein Fach an der Victoria University of Wellington in Neuseeland erlernt hat und an der School of Visual Arts in New York seinen Master macht. Beziehen kann man es (neben weiterem teuren Design-Bling-Bling) bei «Custom Made» – übrigens auch zum unter-die-Decke-hängen.

Nein, Geld bekommen wir die Gratis-Werbung hier nicht. Ja, auch wenn wir versuchen, es mit Sarkasmus zu kaschieren: Wir würden das Ding auch gerne haben!

(phi)

Lifestyle Thema abonniert Thema abonniert Abonnieren Abonnieren