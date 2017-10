27 Leute, denen es furz-piep-egal ist, was du von ihnen hältst

Wir Schweizer machen uns Sorgen über dieses und jenes, von Montag bis Montag. Vielleicht sollten wir das Leben einfach so nehmen, wie es uns eben am besten liegt. So wie die folgenden Kandidaten ...

