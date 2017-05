Jon Snow lebt weiter – HBO plant 4 Spin-Offs von «Game of Thrones»😛😛😛

Weil die Erfolgsserie «Game of Thrones» nächstes Jahr zu Ende geht, kündigte HBO nicht eine, nicht zwei, nein VIER Spin-off-Ideen an.

Was bisher bekannt ist:

Die Spin-off-Ideen wurden von verschiedenen, renommierten Drehbuch-Autoren entworfen.

Sie werden zu verschiedenen Zeitepochen im «Game of Thrones»-Universum spielen.

Autor George R.R. Martin ist an zwei Projekten beteiligt.

Genaueres wurde noch nicht bestätigt, es gibt aber Spekulationen, in welche Richtung sich das Ganze bewegen könnte.

Achtung, ab diesem Punkt kann der Artikel Spuren von «GoT»-Spoilern enthalten!

«Das Urteil der Sieben»

Eine naheliegende Option für ein Spin-off, bei dem auch George R.R. Martin beteiligt sein könnte, wären die Abenteuer im Buch «Der Heckenritter von Westeros: Das Urteil der Sieben». In dieser Sammelausgabe finden sich drei Geschichten von George R.R. Martin, die sich um den Heckenritter Ser Duncan den Grossen drehen.

Die Rebellion

19 Jahre vor «Game of Thrones» rebellierte Robert Baratheon erfolgreich gegen Aerys Targaryen. Ein Spin-off, dass sich vertieft mit der Rebellion und der Liebesgeschichte zwischen Robert und Lyanna Stark befasst, wäre durchaus eine lukrative Aussicht.

Jon Snow

Vor rund einem Jahr verbreiteten mehrere Online-Medien das Gerücht, Schauspieler Kit Harington sei mit HBO über ein mögliches Jon-Snow-Spin-off am verhandeln. HBO dementierte damals aber und sagte, momentan seien keine Spin-offs in Planung. Das hat sich jetzt geändert. Voraussetzung wäre natürlich, dass Jon Snow bis zum Ende überlebt.

Dance of the Dragons

Ein Spin-off über Haus Targaryen dürfte ebenfalls vielversprechend sein. Einige Kurzgeschichten wie «The Princess and the Queen» gaben bereits Einblicke in die blutige Geschichte der vor allem für Inzest bekannten Königs-Familie. Und HBO hätte die Chance eine epische Drachenschlacht zu zeigen.

