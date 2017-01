Dinge, die du tun solltest, solange es noch kalt ist

Es gibt Sachen, die machen im Winter einfach mehr Sinn – oder mehr Spass.

Ein Tattoo stechen

Winterzeit ist Tattoozeit: Denn solange du noch mit langen Kleidern rumläufst, kannst du dich ohne Probleme tätowieren lassen – die Sonne wird den Heilungsprozess nicht stören.

Eine neue Serie bingewatchen oder stundenlang Filmklassiker schauen

Und damit du auch weisst, was du schauen sollst, hier ein paar Tipps:

Die Wohnung umstellen

Weniger ist mehr! Gib deinen Möbeln den Platz, den sie brauchen. Und sofort wird es wieder gemütlich bei dir zuhause.

Den Kleiderschrank aussortieren

Da wir sowieso 20 Prozent unserer Kleider während 80 Prozent der Zeit tragen, kannst du grosszügig ausmisten. Bis zum nächsten Winter füllst du dann einfach wieder auf. Shoppingtime!

Ein letztes Mal Raclette und Fondue essen

Bevor ihr euch jetzt in den Kommentaren beschwert: Selbstverständlich dürft ihr eure Käsespeisen auch im Sommer geniessen! Hauptsache, der Weisswein ist schön kühl.

Eine Alkpause einlegen

Ja, Smoothies sind auch okay. Und wenn du nicht gleich während eines Monats verzichten willst, tu es wenigstens an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in der Woche.

Mal wieder das Technorama oder das Kunsthaus besuchen

Während des Sommers wirst du die kulturellen Einrichtungen sowieso nicht von innen sehen (ausser vielleicht an der Museumsnacht). Also los! Als kleine Motivationsspritze kannst du das Ganze auch mit einem Städtetrip verbinden.

Den Gefrierer abtauen

Momentan kannst du die Esswaren noch auf den Balkon stellen, ohne dass sie auftauen.

Die Beinhaare wachsen lassen (jetzt kannst du noch)

Unter uns gesagt: Das Beinerasieren ist im Winter nicht so wichtig. Einmal in der Woche ist genug. Oder einmal alle zwei Wochen. Also geniesst die Kälte. (Es sei denn, ein Date steht an ;))

Das Portemonnaie leeren

Raus mit den alten Quittungen und ungebrauchten Visitenkarten. Dann hat es auch wieder Platz für das wirklich Wichtige.

Deine Fotos auf dem Handy entrümpeln und anschliessend auf dem Compi sortieren

Am besten machst du gleich noch ein Fotobuch daraus.

Einen Spiele-Abend mit Freunden einberufen

10'000er, Yahtzee, Risiko, Coiffeur ... hach, ein «Langweiler» zu sein, kann so schön sein! Lade deine Freunde ein, spielt euch die Finger wund – und streitet bis tief in die Nacht hinein.

Im Thermalbad relaxen

Wenn's draussen so richtig frostig ist, tut das Bad im warmen Thermalwasser umso besser. (Und wenn du in einer Beziehung bist, hast du bestimmt noch einen Gutschein, den du irgendwann von irgendwem bekommen hast.)

Bolognese, Chili und Suppen kochen und einfrieren

Dank unseres Food-Gottes Oliver Baroni haben wir auch die passenden Rezepte für dich.

Am Sonntagmorgen einen Dübel rauchen und ZDF schauen («Bares für Rares» ❤️)

Say no more. 😏

